Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) için geç başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, geç başvuru işlemlerinde, kurumlar arası sistem entegrasyonunda yaşanan teknik güncellemeler nedeniyle kesintiler oluştuğu belirtildi. Bu nedenle, geç başvuru süresi 12 Ağustos 2024 saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Açıklamada ayrıca, daha önce sınav başvurusunu tamamlayan adayların tekrar başvuru yapmalarına gerek olmadığı ifade edildi.