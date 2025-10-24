İzmir Foça’da yaşanan sağanak sonrası yardım çağrısı yapan Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’ya Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur’dan ilginç yanıt geldi: “Abla, belediyeyi arasana.”
İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağış, dere taşmasına ve bazı ev ile iş yerlerinin su basmasına yol açtı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı araçlar mahsur kaldı.
Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, sosyal medya üzerinden vatandaşlara yardım çağrısı yaptı.
Fıçı’nın paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Danışmanı İsmail Cesur yanıt verdi. Cesur, paylaşımda:
“Abla, belediyeyi arasana”
ifadelerini kullanarak belediyenin telefon numarasını paylaştı.
İşte İsmail Cesur'un o paylaşımı:
Abla Belediyeyi arasana https://t.co/MqIAbTt2dE pic.twitter.com/QM7OBoZkVu— Ismail Cesur (@icesur) October 23, 2025