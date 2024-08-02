Karavanlarıyla Türkiye'yi gezen ve sosyal medya üzerinden takipçilerine doğa ve çevre bilinci aşılayan fenomen Örümcek Adamlar, Çeşme'deki Ilıca Plajı'nda tatilcilerin ilgisini çekti.

Ayaz Koç ve Yunus Ezgin, Örümcek Adam kostümleriyle Türkiye'yi dolaşıp farklı illeri ziyaret ediyor. İki yılda 35 il gezen fenomenler, tatilcilerin ve çocukların dikkatini çekmek için kostümleriyle plajlarda boy gösteriyor. Çeşme'deki Ilıca Plajı'na gelen Örümcek Adamlar, plajda renkli görüntülere sahne oldu.

Sosyal sorumluluk mesajları

Örümcek Adamlar, plajda sadece eğlence amacıyla değil, aynı zamanda önemli mesajlar vermek için de bulunuyorlar. Spor ve yüzmeyi teşvik etmenin yanı sıra doğa ve hayvan sevgisi, çevre bilinci gibi konularda da farkındalık yaratmaya çalışıyorlar.

Ayaz Koç ve Yunus Ezgin, "Marketlerden mama alıp sokak hayvanlarını besliyoruz. Sokak hayvanları bizim canımız. Ormanlara, sokaklara çöp atmayın, denizi kirletmeyin diyoruz. Örümcek Adamlar olarak Türkiye'yi dolaşırken, güzel projelerle, sosyal sorumluluk mesajlarımızla insanlarla buluşmaya devam edeceğiz. Ayrıca sosyal medyada içerikler üretiyoruz," diyerek çevreye duyarlılık çağrısında bulundular.

Ilıca Plajı'ndaki etkinlikler

Ilıca Plajı'nda çocuklar ve tatilcilerle fotoğraf çektiren fenomenler, büyük ilgi gördü. Kostümleriyle denize giren Örümcek Adamlar, plajda neşeli anlar yaşattı. Çeşme'nin ünlü plajında kısa bir süre kalan fenomenler, sosyal medya hesapları üzerinden de takipçilerine seslenmeye devam edeceklerini belirttiler.