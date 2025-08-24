2025/2026 oryantiring sezonu, İzmir’de düzenlenecek “1. Ulusal Zafer Kupası Oryantiring Yarışmaları” ile start alacak. Yeni sezonun ilk yarışları 30-31 Ağustos tarihlerinde Sasalı ve Bostanlı bölgelerinde gerçekleştirilecek. Organizasyon, Bostanlıspor Kulübü tarafından düzenlenirken, Altunspor organizasyon sorumluluğunu üstleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İzmir İl Müdürlüğü de etkinliğe destek veriyor.

İzmir Oryantiring İl Temsilcisi ve yarışmanın koordinatörü Harun Altun, yeni sezonun açılışının Zafer Kupası ile yapılacak olmasının heyecan verici olduğunu belirterek, oryantiringe ilgi duyan tüm sporcuları yarışmaya katılmaya ve kayıt yaptırmaya davet etti. Kayıt işlemleri için altuncup.com.tr adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Harun Altun, yarışmanın ilk gününün Sasalı’da, ikinci gününün ise Bostanlı’da gerçekleşeceğini söyledi. Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara sürpriz ödüller verileceğini vurgulayan Altun, “8 yaşından 88 yaşına kadar herkes yarışmaya katılabilir. Herkesi kayıt yaptırmaya ve mücadeleye davet ediyoruz” dedi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler de şampiyonaya yurt dışındaki milli takım yarışlarıyla çakışmadığı takdirde katılacağını ifade ederek, “Yeni sezonun İzmir’de anlamlı bir yarışma ile başlaması bizleri mutlu etti. Zafer Kupası’na tüm sporcuları davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Yarış, sporcuların doğa içinde yön bulma yeteneklerini geliştirmeleri, dayanıklılıklarını test etmeleri ve heyecan dolu mücadeleye girmeleri için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Organizasyon, İzmir’in hem spor hem de kültürel etkinlik takvimine renk katacak.