İzmir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çeşitli tür ve miktarlarda yasadışı maddeler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan NARKOALAN timleri, 23 Ağustos’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında H.G. (36), N.Y. (17) ve Ş.Ö. (54) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1.300 sentetik hap, 32 ecstasy hap, 64,72 gram toz ecstasy, 4,13 gram kokain, 15,69 gram esrar, bir hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 226.650 TL nakit ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında S.A.K. (35) isimli kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Şüphelilerden Ş.Ö., polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, H.G. ve N.Y. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.G. tutuklanırken, N.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis yetkilileri, operasyonun şehirdeki uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen çalışmalardan yalnızca biri olduğunu belirterek, benzer denetimlerin devam edeceğini açıkladı.