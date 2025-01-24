Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Düziçi ilçesi Dumanlı Yaylası'nda meydana gelen kazada, 20 yaşındaki Mustafa Tuna hayatını kaybederken, Ali K. ve Salih S. yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden AFAD, UMKE ve TSK helikopterleri tarafından yapılan kurtarma çalışmalarıyla yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.