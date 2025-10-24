Özdağ’dan Turan Devleti Teşkilatları Aydın İl Başkanlığı’na Güçlü ve Anlamlı Ziyaret

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Aydın programı kapsamında Turan Devleti Teşkilatları Aydın İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette, Türk Dünyası’nın birliği, Türklük bilinci ve Turancılık ideali üzerine önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Turan Devleti Teşkilatları Aydın İl Başkanı Hüseyin Hacınebi ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Özdağ ve ekibi, samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede Türk milletinin birliği ve geleceği konusundaki ortak düşüncelerini paylaştı.

“Kapımız tüm vatanseverlere açık, terör destekçilerine kapalı”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Hüseyin Hacınebi, “Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ve beraberindeki değerli kurmaylarına nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Görüşmemizde Türklük, Turancılık ve milli birlik konularında verimli bir istişare gerçekleştirdik. Bizim kapımız, bu vatanın birliğine yürekten bağlı tüm vatansever yapılara sonuna kadar açıktır. Ancak, terörü ve teröristleri destekleyen yapılara kapımız sonsuza dek kapalıdır.” dedi.

“Biz Türk milliyetçisiyiz, tarafımız bellidir”

Milli duruşlarına vurgu yapan Hacınebi, “Bizler birer karınca misali, elimizdeki bir damla suyla dahi olsa bu millete yönelmiş her yangına koşan Türk milliyetçileriyiz. Tarafımız bellidir. Biz, ‘Her şey Türk için, Türk’e göre ve Türk tarafından!’ anlayışıyla yola çıkan, davasına sadık bir topluluğuz.” ifadelerini kullandı.

Aydın’ın simgesiyle anlamlı hediye

Ziyaretin sonunda Hacınebi, Aydın’ın simgesi olan yöresel incir sepetini Ümit Özdağ’a takdim ederek teşekkür etti. Samimi sohbetlerin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla program sona erdi.

Görüşmede, Türk Dünyası’nın ortak idealleri, kültürel bağları ve geleceğe dönük iş birliği olanakları da ele alındı. Türk milletinin birlik ve beraberliği konusundaki ortak irade, toplantının ana temasını oluşturdu.

Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın Turan Devleti Teşkilatları Aydın İl Başkanlığı’na gerçekleştirdiği ziyaret, Aydın’da milli birlik ruhunun yeniden güçlendiği anlamlı bir buluşma olarak kayıtlara geçti.