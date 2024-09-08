CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır’da 21 Ağustos'tan beri kayıp olan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin bir açıklama yaptı. Özel, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını ve kamuoyuna sürecin doğru bir şekilde aktarılmasını istedi.

Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki kızımız Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını sabah saatlerinde çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum. Günlerdir canlarını dişlerine takarak kendi kızlarını arar gibi bölgede faaliyet yürüten tüm güvenlik güçlerine ve sivil ekiplere yürekten teşekkür ediyorum."