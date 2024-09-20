CHP'de 28 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek Gençlik Kolları İl Kongresi öncesi kulisler hareketlenmiş durumda. Uzun süredir ismi konuşulan Karşıyaka Meclis Üyesi Özenç Kalkan, aday olmama yönünde bir karar alarak dikkatleri üzerine çekti. Genç belediye başkanları ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, adaylık süreci için bir araya gelerek 'uzlaşı' sağladı.

Tüzük kurultayı ve genelge

Tüzük kurultayında alınan karar doğrultusunda, genel merkez, meclis üyeleri ve belediye çalışanlarının aday olmamaları yönünde örgütlere genelge göndermişti. Bu durum, kongre sürecini daha da önemli hale getiriyor.

Kalkan'ın aday olmama kararı

Karşıyaka Meclis Üyesi Özenç Kalkan, kulislerde uzun süredir konuşulan bir aday olarak öne çıkmıştı. Ancak, son anda aday olmama kararı alması, CHP içinde farklı yorumlara yol açtı. Kalkan’ın kararının arkasında, partinin birlikteliğini koruma isteği yatıyor olabilir.

Uzlaşı Mesajı: Cemil Tugay'dan önemli açıklamalar

Ege Postası'na yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, uzlaşı çağrısında bulundu. Tugay, “Ben aday aramıyorum. Sadece tek adayla gidilirse memnun olacağımı söyledim. Tavsiyem, ayrışmaya ve hesaplaşmaya dönmemesidir” dedi. Gençlik kollarının tüm gençlere ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Tugay, bu süreçte birliğin önemine dikkat çekti.