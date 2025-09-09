CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kuruluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sokakların karıştırılmasına müsaade etmeyiz” sözlerine yanıt verdi. Özel, sokak çağrısını kendi inisiyatifiyle yapacağını belirtti ve İstanbul’daki kayyum tartışmaları ile olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Parti Meclisi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İstanbul’daki olağanüstü il kongresi kararına dikkat çekti. “İstanbul’daki düğümü çözdük. Hepsine karşı YSK’nin verdiği kararlar seçim hukukunun gereği kararlar. Bütün mesele CHP’nin birinci parti olması” dedi.

CHP lideri, kayyum tartışmalarına ilişkin olarak, “Bizle baş edemedikleri için kayyum atamaya niyetleniyorlar” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sokakların karıştırılmasına müsaade etmeyiz” sözleri sorulduğunda Özel, “Ben sokaklara kimseyi davet etmedim. Sokak çarşısı yapacağım zaman yaparım. Bunu Tayyip Erdoğan’a sormam. Gün o gün değil” dedi. Özel, ayrıca babaevine davet ettiği kişilerle ilgili Erdoğan’ın müdahalesine dikkat çekti: “Onları sokakta Erdoğan bıraktı. İl başkanlığına sokmadı.”

Özel, kurultay davası sürecinde partinin hukukçularının durumu takip edeceğini belirtirken, 21 Eylül’de olağanüstü kurultayı gerçekleştireceklerini duyurdu. CHP Genel Başkanı, partinin kendi iradesiyle yönetildiğini vurguladı: “Mahkeme kayyumla partiyi yönetmeye zorlayamaz. Benim il başkanım Özgür Çelik. Onunla birlikte partimizi yönetiyoruz.”

Tayyip Erdoğan'a sormam!

“Sokak çarşısı yapacağım zaman yaparım. Bunu da Tayyip Erdoğan’a sormam. Gün o gün değil. Sokağa çağırmak icap ettiği gün hiç tereddüt etmem.” – Özgür Özel

"Bütün mesele CHP'nin birinci parti olması