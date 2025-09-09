Apple, merakla beklenen iPhone 17 serisini tanıttı. Yeni modeller güçlü kamera sistemleri, yapay zeka özellikleri ve gelişmiş bağlantı seçenekleriyle öne çıkıyor. Türkiye fiyatları da duyuruldu.

iPhone 17, 6,3 inç OLED ekran, 120Hz ProMotion yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık sunuyor. Yeni A19 Pro çipset, yapay zekâ destekli performans ve grafik deneyimi sağlıyor. 48MP ana kamera, 12MP telefoto ve 12MP ön kamera profesyonel çekim imkanı veriyor.

iPhone 17 Air ultra ince olacak!

iPhone 17 Air, sadece 5,6 mm kalınlığıyla dikkat çekiyor. 6,5 inç ProMotion ekran, 48MP ana kamera ve 18MP ön kamera ile geliyor. %80 geri dönüştürülmüş titanyum çerçeve ve Ceramic Shield cam dayanıklılık sağlıyor. 256GB modeli 999 dolardan satışa sunulacak.

iPhone 17 Pro ve Pro Max, 5x optik zoom, gelişmiş gece modu ve uzun pil ömrü sunuyor. Pro modeli 33 saat video oynatma, Pro Max ise 39 saate kadar dayanıyor. Pro model 1.199 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yeni cihazlar iOS 26 ile geliyor

Yeni cihazlar iOS 26 ile geliyor. Gelişmiş yapay zeka sayesinde gerçek zamanlı çeviri, görüntü oluşturma ve yenilenen kilit ekranı gibi işlevler kullanıcılara sunuluyor.

Türkiye fiyatları 77.999 TL'den başlıyor

Apple, iPhone 17’nin Türkiye fiyatlarını açıkladı:

iPhone 17: 799 dolar – 77.999 TL

iPhone 17 Air: 999 dolar – 97.999 TL

iPhone 17 Pro: 1.099 dolar – 107.999 TL

iPhone 17 Pro Max: 1.199 dolar – 119.999 TL

Ön siparişler 12 Eylül’de başlıyor, sevkiyat ise 19 Eylül’de gerçekleşecek.