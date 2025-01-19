Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, aileleri sömestr tatilinde çocuklarının göz muayenesini yaptırmaya çağırdı. Göz hastalıkları, özellikle miyop, astigmat ve hipermetrop gibi rahatsızlıklar, çoğu zaman aileler tarafından fark edilemeyebilir. Bu durum ise, çocukların okul başarısının düşmesine ve ders çalışmaya olan motivasyonlarının azalmasına yol açabiliyor.

Göz rahatsızlıkları, çocukların ders başarısını olumsuz etkiler

Doç. Dr. Asena, çocuklarının göz sağlığını göz ardı eden ebeveynlerin, "Çocuğum tembel, ders çalışmayı sevmiyor" şeklindeki yanlış düşüncelere kapılabildiğini belirtti. Göz hastalıkları, derslerde dikkat eksikliği ve konsantrasyon güçlüğüne neden olabilir. Bu yüzden sömestr tatilini, çocukların göz sağlığını kontrol etmek için iyi bir fırsat olarak değerlendirmek önem taşıyor.

Göz hastalıkları için erken tanı şart

Çocuklar, göz rahatsızlıkları olduğunda genellikle başlarını yana eğerek veya gözlerini kısarak bakma gibi davranışlar sergileyebilirler. Ayrıca baş ve göz ağrısı da göz hastalıklarının belirtisi olabilir. Özellikle okul öncesi dönemde, 5-6 yaşlarından itibaren göz taramalarının yapılması, hastalıkların erken teşhis edilip tedavi edilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Doç. Dr. Asena, her sağlıklı çocuğun yılda bir kez göz muayenesine girmesi gerektiğini vurguladı. Göz sağlığı, okul başarısının doğrudan etkileyicisi olduğu için, ailelerin bu konuda bilinçli hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Öğretmenler de göz sağlığı konusunda duyarlı olmalı ve çocukların göz rahatsızlıklarını erken fark edebilmelidir.