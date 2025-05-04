CHP lideri Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı: "Partili olmadığım için yemek kartı vermediler, sinirlenmiştim."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e İstanbul AKM'de düzenlenen anma töreni çıkışında saldıran Selçuk Tengioğlu'nun emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, yemek kartı verilmemesi nedeniyle uzun süredir sinirli olduğunu belirtti.

AKM çıkışında saldırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma programının ardından fiziksel saldırıya uğradı. Saldırganın Selçuk Tengioğlu olduğu belirlendi.

"Yemek kartı verilmedi, sinirlendim"

CNN TÜRK'ün haberine göre, gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun emniyetteki ilk ifadesinde dikkat çeken detaylar yer aldı. Zanlı ifadesinde şu sözleri kullandı:

"Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım."

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. İlk değerlendirmelere göre saldırganın geçmişinde cinayet sabıkası bulunduğu ve saldırının siyasi saikle değil, bireysel gerekçelerle gerçekleştiği öne sürülüyor.