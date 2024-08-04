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Konya Akşehir ilçesinde 1944 yılında doğan Adnan Tanrıverdi, 1964 yılında Kara Harp Okuluna girdi. Çeşitli kademelerde görev yapan Tanrıverdi, 1976-1978 yıllarında Kara Harp Akademisinde öğrenim görerek 1978 yılında Kurmay Subay statüsünü kazandı. 1980 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisini bitiren Tanrıverdi, 2’nci Piyade Tümen Komutanlığında İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurmay Başkan Vekilliği; Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği; Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığı Lojistik ve Harekat Şube Müdürlükleri, Kurmay Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş (SADAT) Kurucusu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın eski başdanışmanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti.

SADAT ’ın kurucusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti.

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