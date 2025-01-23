CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde şehit düşen Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB şehadet haberini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde, terör örgütü PKK mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı’nın şehit olduğunu duyurdu.

Özgür Özel’den başsağlığı mesajı

Şehit haberi sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından şu taziye mesajını paylaştı:

"Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Üstçavuşumuz Ufuk Akıncı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."