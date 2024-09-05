Ankara'da eski eşi Sinan Özçelik tarafından çocuklarının gözü önünde 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan ve 10 gün yoğun bakımda tedavi gören Sinem T., tedavi sürecinin ardından iyileşmişti. Özçelik’in Sinem T.'yi çocuklarıyla görüşürken bıçaklaması, büyük bir travma yaratmıştı. Sinan Özçelik, yargı sürecinin ardından çeşitli suçlardan ceza almış ve geçici bir süreliğine tahliye olmuştu.

Cezaevi kararı ve itiraz süreci

Ancak Sinem T., şimdi de 11 ve 13 yaşındaki kızlarını eski eşine göstermediği gerekçesiyle cezaevine girecek. 27 Temmuz'da çocuklarını eski eşinin rızasıyla Gebze'deki ailesinin yanına tatile götürdüğünü belirten Sinem T., bu süre zarfında eski eşinin şikayetçi olduğunu iddia ediyor. Mahkeme, Sinem T.'ye 3 günlük disiplin hapsi cezası verdi. Sinem T., cezaevine girmesi durumunda çocuklarının tek başına kalacağını belirterek karara itiraz etti.

Adalet talebi ve kararın şaşırtıcılığı

Sinem T., cezaevi kararını adaletsiz bulduğunu belirterek, "Çocuklarımı korumak için mücadele ettim. Ancak bu cezayla karşı karşıya kaldım. Benim gibi suçsuz bir kişinin cezaevine girmesi adaletli değil," dedi. İtirazlarının da reddedilmesiyle şaşkın olduğunu ifade eden Sinem T., çocuklarına bakacak kimse olmadığını ve adaletin yeniden sağlanmasını talep ediyor.