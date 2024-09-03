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Yarışta madalyalar ise Çinli sporculara gitti. Lu Dong 37.51'lik derecesiyle altın madalyayı, Shenggao He 39.93'le gümüş madalyayı, Yi Liu ise 42.37'yle bronz madalyayı kazandı.

🏊‍♀️ Paris 2024 Paralimpik Oyunları kadınlar yüzme 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde yarışan sporcularımızdan Sümeyye Boyacı 4.; Sevilay Öztürk ise 7. oldu. Teşekkürler Sümeyye, teşekkürler Sevilay! 🙏 pic.twitter.com/maECX4nrhE

Paris 2024 Paralimpik Oyunları 'nda para yüzme de kadınlar 50 metre sırtüstü S5 sınıfında yarışan milli sporculardan Sümeyye Boyacı 4'üncü, Sevilay Öztürk ise 7'nci oldu. Paris La Defense Arena'da düzenlenen final müsabakasında, Sümeyye Boyacı 43.30'luk derecesiyle paralimpik oyunlar 4'üncülüğünü elde ederken, Sevilay Öztürk 44.19'luk zamanı ile 7'nci sırada yer aldı.

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