2024 Paris Olimpiyat Oyunları, 27 Temmuz cuma günü başlangıcını gerçekleştirdi. İlk haftasına bugün ulaşan organizasyonda ülkemizi 54'ü kadın, 47'si erkek toplamda 101 sporcu 18 ayrı branşta temsil ediyor.

2 Ağustos tarihinde ise 7 branşta milli sporcularımız ülkemizi temsil edecek. Peki sporcularımız ne zaman yarışacak?

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 2 Ağustos'ta sahne alacak olan sporcularımızın müsabaka saatleri ve detayları şu şekilde:

  • Saat 10.00: Atıcılık – Şevval İlayda Tarhan – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (yavaş atış)
  • Saat 10.00: Atıcılık – Şimal Yılmaz – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (yavaş atış)
  • Saat 11.00: Judo – Kayra Özdemir – Kadınlar 78 kilo
  • Saat 11.00: Judo – İbrahim Tataroğlu – Erkekler 100 kilo
  • Saat 11.15: Atletizm – Buse Savaşkan – Kadınlar yüksek atlama eleme
  • Saat 11.18: Kürek – Elis Özbay – Kadınlar yüksek atlama eleme
  • Saat 12.05: Okçuluk – Mete Gazoz – Elif Berra Gökkır – Karışık takım müsabakaları
  • Saat 12.35: Atletizm – Özkan Baltacı – Erkekler çekiç atma eleme
  • Saat 13.00: Atıcılık – Şevval İlayda Tarhan – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (hızlı atış)
  • Saat 13.00: Atıcılık – Şimal Yılmaz – Kadınlar 25 metre ateşli tabanca elemeleri (hızlı atış)
  • Saat 13.00: Yelken - Deniz Çınar & Lara Nalbantoğlu - 470 Karışık takım 1. ve 2. yarış
  • Saat 13.00: Yelken – Ecem Güzel – Ilca 6 2-4’üncü yarış
  • Saat 13.15: Yelken – Yiğit Yalçın Çıtak – Ilca 7 3’üncü ve 4’üncü yarış
  • Saat 17.02: Boks – Esra Yıldız Kahraman – Khouloud Hlimi (Tunus) – Kadınlar son 16 turu
  • Saat 19.15: Atletizm – Tuğba Danışmaz – Kadınlar 3 adım atlama eleme

2 Ağustos Olimpiyatlar

Editör: Engin Keskin