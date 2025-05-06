07 Mayıs Çarşamba günü oynanacak PSG - Arsenal maçı saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve İçtimai TV'den canlı yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG ile Arsenal, 07 Mayıs 2025 Çarşamba günü karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği dev mücadele saat 22:00'de başlayacak. Paris'te Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ve İçtimai TV ekranlarından canlı yayınlanacak.
PSG - Arsenal maçı TRT 1 ve İçtimai TV'de
Dev karşılaşma, Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1 üzerinden şifresiz, İçtimai TV üzerinden ise şifreli olarak ekranlara gelecek.
|Yayıncı Kanal
|Yayın Durumu
|Platform / Frekans Bilgisi
|TRT 1
|Şifresiz
|Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21, Türksat uydusu, TRT İzle
|İçtimai TV
|Şifreli
|Azerspace 46E, internet (uydu ve online yayın)
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Maç Günü: 07 Mayıs 2025 Çarşamba
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Başlama Saati: 22:00 (TSİ)
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Stat: Parc des Princes, Paris
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Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final