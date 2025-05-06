Çeşme Belediyesi’nin 2025 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Lal Denizli başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kadın hakları eğitimi ve su tasarrufuna yönelik düzenlemeleri içeren iki önemli gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kadınlara yönelik hak eğitim programı başlıyor

Mecliste kabul edilen kararlardan biri, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği tarafından geliştirilen ve 16 hafta sürecek olan “Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı”nın Çeşme Belediyesi iş birliği ile uygulanmasını kapsıyor. Program, 18 yaş üstü kadınlara toplumsal cinsiyet eşitliği, ekonomik haklar ve iletişim konularında eğitimler sunacak.

Bu kapsamda Kadının İnsan Hakları Derneği ve İzmir Kadın Dayanışma Derneği ile Çeşme Belediyesi arasında protokol imzalanmasına onay verildi.

Su tasarrufu ve atık yönetimi mevzuata girdi

Toplantıda ayrıca Çeşme Belediyesi Emir ve Yasakları Yönetmeliği’ne yeni düzenlemeler eklendi. Su tasarrufuna yönelik tedbirlerin artırılmasına ve inşaat-tadilat alanlarındaki geri dönüştürülebilir atıkların değerlendirilmesine ilişkin maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

“Huzurlu bir sezon temenni ediyorum”

Toplantı sonunda konuşan Başkan Lal Denizli, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, “Refahın, mutluluğun, huzurun olduğu bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.