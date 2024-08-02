Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun liderliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısında, Parkur Cimnastik branşıyla ilgili yenilikçi projeler ele alındı. Toplantıda, parkur cimnastik sporunun Afyonkarahisar'da ilk kez uygulanacağı ve bu alanda milli sporcular yetiştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Bölgenin, parkur cimnastik sporunda Türkiye'nin önde gelen illerinden biri haline getirilmesi amaçlanıyor.

Eğitim ve desteklerle projeler hızla hayata geçirilecek

Toplantıya, İl Müdürü Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Erşen ve Spor Şube Müdürü Kamberoğlu'nun yanı sıra, parkur cimnastik eğitimi için 5 kişilik bir antrenör ekibi de katılacak. Önümüzdeki hafta başlayacak eğitimlerle, projelerin kısa sürede uygulamaya konulması planlanıyor.

Ayrıca, Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Cimnastik Hareket Eğitimi eğitmen kadrosunda bulunan Artistik Cimnastik Antrenörü Önder Zora, yazdığı Genel Cimnastik Hareket Eğitimi Eğitim Kitapçığını İl Müdürü Kasapoğlu ve diğer yetkililere hediye etti.

Afyonkarahisar'da parkur cimnastik branşında yapılan bu yatırımlar ve projeler, bölgenin spor sahnesinde önemli bir dönüşümün habercisi olabilir. Eğitimlerin ardından gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var.