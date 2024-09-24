Sırbistan Süper Ligi’nin 9’uncu haftasında oynanan dev derbide Kızılyıldız, Partizan’ı 4-0’lık net bir skorla mağlup etti. Kızılyıldız’ın gollerini 24, 55 ve 65’inci dakikalarda Cherif Ndiaye, 45+3’üncü dakikada ise Silas kaydetti. Bu sonuçla Kızılyıldız puanını 22’ye yükseltirken, Partizan 11 puanda kaldı.

Maçın ardından Partizan taraftarları büyük bir öfkeyle soyunma odasına baskın düzenledi. Soyunma odasının kapıları ve camları kırılırken, olaylar büyüdü. Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic'in basın toplantısında yüzünde ve boynunda kesikler olduğu dikkat çekti. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.