Menderes Belediyesi Zabıta Birimi okulların açılması ile birlikte kantin denetimlerine başladı. Zabıta ekipleri okulları tek tek gezerek kantinlerde hijyen, fiyat tarifesi, ürün son kullanma tarihleri ve satılmaması gereken ürünler konusunda incelemeler yaptı. Kantin işletmecilerine uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

‘’Çocuklarımız, bizim gözbebeğimiz’’

Denetimler hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Tüm kantinlerimizi denetliyor, tüm kriterlere dikkat ediyoruz. Çocuklarımız, bizim gözbebeğimiz. Onların eğitimine, sağlıklı gelişimine çok önem veriyoruz. Düzenli olarak denetimlerimiz devam edecek.” dedi.