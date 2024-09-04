Pegasus, yeni bir indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya, 3-4 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan bilet alımlarında geçerli olacak ve yalnızca salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılacak uçuşlar için uygulanacak.

Kampanya Detayları:

Satış Tarihleri: 3 Eylül 2024, 08:30’den 4 Eylül 2024, 23:59’a kadar.

3 Eylül 2024, 08:30’den 4 Eylül 2024, 23:59’a kadar. Geçerli Uçuş Tarihleri: 17 Eylül 2024 – 23 Ekim 2024 arası, yalnızca salı, çarşamba ve perşembe günleri iç hat uçuşlarında.

17 Eylül 2024 – 23 Ekim 2024 arası, yalnızca salı, çarşamba ve perşembe günleri iç hat uçuşlarında. Kampanya Kapsamı: Pegasus BolBol üyelerine özel. Kıbrıs uçuşları kampanya kapsamına dahil değildir.

Bu kampanyadan faydalanmak isteyenler, Pegasus BolBol üyesi olmalı ve bilet alımlarını belirtilen tarihlerde gerçekleştirmelidir.