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Pegasus, yeni bir indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya, 3-4 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan bilet alımlarında geçerli olacak ve yalnızca salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılacak uçuşlar için uygulanacak.

Kampanya Detayları:

  • Satış Tarihleri: 3 Eylül 2024, 08:30’den 4 Eylül 2024, 23:59’a kadar.
  • Geçerli Uçuş Tarihleri: 17 Eylül 2024 – 23 Ekim 2024 arası, yalnızca salı, çarşamba ve perşembe günleri iç hat uçuşlarında.
  • Kampanya Kapsamı: Pegasus BolBol üyelerine özel. Kıbrıs uçuşları kampanya kapsamına dahil değildir.

Bu kampanyadan faydalanmak isteyenler, Pegasus BolBol üyesi olmalı ve bilet alımlarını belirtilen tarihlerde gerçekleştirmelidir.

Editör: Mehrican Candemir