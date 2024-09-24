Uluslararası Evcil Hayvan Ürün ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı (PET İZMİR 2024) Fuar İzmir/Gaziemir’de 25-28 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Etkinlikte kedi, köpek, kuş ve balık başta olmak üzere can dostların mama, yem, sağlık ürünleri, bakım ve kozmetik ürünleri, kedi kumu, dekorasyon malzemeleri, taşıma ürünleri ve oyun alanları, tekstil ürünleri, kulübe ve yaşam alanları, aksesuarlar ve oyuncaklar, kafes sistemleri, akvaryum sistemleri, klinik malzemeleri, teknolojik cihazlar, sarf malzemeleri, dekorasyon malzemeleri, yazılım ve bilişim sistemleri görülebilecek.

Sağlık ve teknoloji

PET İZMİR 2024’te sağlıklı yaşamı sağlayan fonksiyonel gıdalar ön planda olacak. Organik ve doğal mamalar, özel diyet ürünleri, çiğ beslenme ve takviyeler ilgi çekecek. Evcil hayvanların teknolojiyle entegrasyonunu sağlayan akıllı mama kapları, GPS ve takip cihazları ile kameralar incelenebilecek. Kedilerine ve köpeklerine tarz katmak isteyenler modaya uygun giysiler, şık tasmalar ve taşıma çantaları ile kişiselleştirilmiş aksesuarlara ulaşabilecekler. Can dostlarının sağlığına özen gösterenler sağlık takip cihazları, veteriner klinik hizmetleri, alternatif tıp ürünleri, tüy ve deri bakımı ürünleri, hijyen ve temizlik ürünleri, diş bakımı ürünlerinin olduğu stantlardan en güncel bilgileri alabilecekler. Evinden uzakta çalışanlar can dostlarına yakın olabilecekleri pet oteller ve kreşler ile taşıma hizmetleri hakkında doyurucu bilgiler edinebilecekler.

Güçlü işbirlikleri

İlgiyle ziyaret ettikleri bu fuarda profesyoneller, sektör trendlerini takip edecek. Tüketici eğilimleri ve rekabet analizleri yapacak. Yeni ürün ve hizmetlerin lansmanında, tedarikçi üretici işbirliği, distribütör ve bayilerle ağ genişletme, yabancı ortaklıklar ve ihracat fırsatları oluşacak. Alternatif Fiyat ve Tedarik Avantajları gözden geçirilecek katılımcıların marka bilinirliklerine katkı sağlanacak. Ortak proje ve girişimlerin kapıları aralanacak. Dijital dönüşüm ve teknoloji yatırım fırsatları profesyonellerin ilgisini çekecek.

Küresel ticari fırsatlar

PET İZMİR’in pek çok açıdan toplumsal faydalar sağladığına dikkati çeken TEMA Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı, “Katılımcılarımız, en yeni ürün ve hizmetlerini sektörle buluştururken, ticari işbirlikleri kurma ve sektörel trendleri takip etme fırsatı bulacak. Yabancı ortaklıklar, ihracat fırsatları ve yeni pazar alanlarına açılma hedefleriyle, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde işbirliklerinin gelişeceğine inancımız tamdır. PET İZMİR’in en önemli unsurlarından biri, sadece ticari değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle hayvan sevgisini pekiştiren bir organizasyon olmasıdır. Burada sadece ürün ve hizmetler değil, aynı zamanda insan ve hayvan arasındaki sevgi bağı gözler önüne seriliyor. Bu fuar, evcil dostlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için yaptığımız her çalışmanın bir parçasıdır. Onların sağlığı, mutluluğu ve refahı için geliştirilmiş her ürün, sektördeki inovasyonların arkasında yatan gerçek motivasyonu yansıtmaktadır. Dostlarımız için, daha iyi bir dünya inşa etmek adına birlikte çalışmaya devam edeceğiz!” dedi.

Renkli etkinlikler ziyaretçileri bekliyor

Fuarda sadece ticari görüşmeler değil, aynı zamanda evcil hayvan eğitimi, bakımı ve beslenmesi üzerine canlı gösteriler düzenlenecek. Ayrıca sosyal sorumluluk bilinci taşıyan çeşitli yarışmalar ve etkinlikler de ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. PET İZMİR 2024, Temizmama ana sponsorluğunda ve Türk Hava Yolları'nın resmi havayolu partnerliğiyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, KOSGEB, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu’nun (KIF) desteğiyle gerçekleştirilecek.