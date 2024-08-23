Nakliye dolandırıcılığıyla milyonluk vurgun

Samsun ve Sakarya illerinde, dolandırıcılar tarafından kullanılan "sazan sarmalı" yöntemiyle 2 kişi mağdur edildi. Dolandırıcılar, fabrikaların iller arası nakliye ilanlarını takip ederek, nakliye firması gibi davranıp malları farklı bir ile taşıyıp sattılar. Bu yöntemle, mağdurların toplamda 1 milyon 768 bin 554 TL dolandırıldığı ortaya çıktı.

Polis titiz çalışma sonucu şüphelileri yakaladı

Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıları tespit etti. B.Ç. (30) ve A.G. (38) isimli şahıslar, Mersin Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma sonucu Mersin’de yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikamet, araç ve üst aramalarında dijital materyaller ve dolandırıcılıkla ilgili nakliye notlarının yer aldığı ajandalar ele geçirildi.

Bir şüpheli tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı

Yakalanan şahıslardan A.G.’nin 4 ayrı suçtan toplam 12 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Polisteki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edilen şüphelilerden A.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.Ç. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.