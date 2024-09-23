Ümraniye'de, motosiklet hırsızlığı nedeniyle yakalanan ve karakoldan firar eden 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, kendisini yakalamaya çalışan polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etti. Geçti, savcılık ifadesinin ardından 'Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme' suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Olayın ayrıntıları

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Geçti, Ihlamurkuyu'da polislere direndi. Çıkan arbedede Yılmaz’ın silahını alarak etrafa ateş açtı. Bu saldırı sonucunda polis memuru Şeyda Yılmaz ağır yaralanırken, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve Geçti'nin annesi P.G. de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı, ancak Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

Sorgulama süreci

Firar ettikten kısa bir süre sonra yakalanan Geçti’nin sorgusu Cinayet Büro Amirliği’nde gerçekleştirildi. Sorguda, olay anını tam olarak hatırlamadığını belirten Geçti’nin, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Geçti, tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarıldı.

Tutuklandı

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Geçti’nin tutuklanmasına karar verdi.