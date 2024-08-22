Esenler'de meydana gelen kaza sonucunda ağır yaralanan polis memuru Mustafa Peksoy, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın detayları

İstanbul - 19 Ağustos 2024 tarihinde Esenler ilçesi Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde trafik denetimi yapan polis memuru Mustafa Peksoy, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Peksoy, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Mustafa Peksoy'un, trafik denetimi sırasında aşırı hız yapan bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandığı belirtildi. İstanbul Valiliği, kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiğini ve polis memurunun kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.

Şehit polis memuru için tören yapılacak

Şehit polis memuru Mustafa Peksoy için yarın, 22 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde resmi bir tören düzenlenecek.