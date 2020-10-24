AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat'tan belediyeye "borç" eleştirisi

AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın seçim döneminde vaat ettiği birçok projeyi yerine getiremediğini ileri sürerek, belediyenin borç batağında olduğunu savundu.

Polat, Bornova Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında Belediye Başkanı Sandal'ın 550 gününü değerlendirdi. Sandal'ın aylık 3,5 milyon lira tasarruf sağladığını ve kredi çekmeden 133 milyon lira borç ödediğini söylediğini belirten Polat, 2019 yılı kesin hesabına göre 176 milyon 210 bin 872 lira olan belediye borcunun 238 milyon 789 bin 814 liraya çıktığını, yüzde 21 daha fazla borçlanıldığını ifade etti.

Sandal'ın iddiasının doğru olması halinde belediyenin hiç borcunun olmaması gerektiğini savunan Polat, "Gerçek olan şudur ki Bayraklı Belediyesine ait olan Baybel ve Bayraklı A.Ş'nin borcunun 110 milyon lira, Bayraklı Belediyesinin toplam borcunun ise 300 milyon liraya dayandığını görüyoruz." dedi.

Kentsel dönüşüm noktasında henüz net adımlar atılmadığını, ilçede her yağmur sonrası alt yapı problemlerinin ortaya çıktığını ifade eden Polat, Sandal'ın 19 Ekim Muhtarlar Gününde halay çekmesinin pandemi kurallarını hiçe saymak olduğunu kaydetti.

Polat, "Bayraklımız'ı ülke gündemine maalesef olumsuz görüntülerle taşımıştır. Topluma mal olmuş kişilerin bu kurallara daha fazla riayet edip örnek olması gerekirken sanki hiçbir şey yokmuş gibi hareket eden sayın Sandal'ı şiddetle kınıyoruz." dedi. Bayraklı Belediyesi Ak Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Aktaş da ilçede yaşanan sorunlarla ilgili değerlendirmede bulundu.