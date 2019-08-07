AK Parti Bergama İlçe Başkanı, Sebahattin Güzel oldu

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar'ın istifasının ardından ilçe başkanlığı görevine Sebahattin Güzel getirildi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve beraberindeki heyet, AK Parti Genel Merkezi’nde Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmelerin ardından AK Parti Bergama İlçe Başkanlığı görevine Sebahattin Güzel atandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir başkanlığında, genel merkezimizin takdirleriyle AK Parti Bergama İlçe Başkanlığımıza atanan Sebahattin Güzel'i tebrik eder, Bergamamıza ve İzmirimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.