Ak Parti'den Çeşme Belediye Başkanı'na eleştiri

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın yaklaşık üç yıllık dönemini değerlendiren AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş, “Yaşasın demokratik Türkiye Cumhuriyeti” diyen ancak halkın oylarıyla seçilmiş meclis üyesine “çık dışarı”, muhtara “haddini bil”, kendisini eleştiren vatandaşa “hoşt” diyebilen namı diğer “Bizim Eko”nun birçok vaadini hayata geçiremediğini ve Çeşmeliyi mağdur ettiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş, Cumhuriyet Halk Partili Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran namı diğer “Bizim Eko”nun belediye başkanlığı görevindeki yaklaşık 3 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2019 yılında gerçekleşen yerel seçim çalışmalarında “Söz Veriyorum!”, “Çeşme’de Hizmet zirveye çıkacak”, “Dert varsa derman bizde” sloganlarını kullanan sıklıkla da “Herkesin Eko’su olacağım” diyen Başkan Oran’ı eleştiren AK Partili Karataş, Oran’ın Çeşmeliye vaat ettiği birçok vaadini gerçekleştiremediğini kaydetti. Başkan Oran’ın vaatlerini gerçekleştirmek yerine tarihi kalenin önüne betonarme büfeler diktiğini belirten Karataş, “Bu büfelere tüm halkımız gibi biz de karşı çıktık ve bu büfeleri ya projenin başka bir yerine konumlandırılması veya tamamen kaldırılması çağrısını yaptık. Ancak gördüğümüz kadarıyla da yapımına aynen devam ediliyor. Tarihi değerlerimize yapılan bu büyük saygısızlık, tarih turizm potansiyelimizin gözbebeği kalemize vurulan bu hançer bununla kalmayacak; vatandaşlarımızın bu konudaki haklı talebi eninde sonunda yerine getirilecektir diye umuyoruz. Alaçatı’mızın göbeğinde kanalizasyon patlayıp ortalığı pis sular götürürken, CHP meclis üyesinin kaçak apartmanı hala yıkılmazken, sosyal belediyecilik kisvesi altında açılan kafeterya ve restoranlar ile esnafımızın, dışarıdan alınıp halk ekmek büfelerinde satılan pastane ürünleriyle fırıncılarımızın kazancına ortak olunurken, emsalsiz termal kaynaklarımızın üstüne beton dökülürken, sözüm ona turizm sezonunu uzatmak adına yapılan festivaller başlamasından 26 saat önce duyurulurken, ‘Yaşasın demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ diye bağıran Belediyemiz Başkanının, halkın oylarıyla seçilmiş meclis üyesine ‘çık dışarı’, muhtara ‘haddini bil’, kendisini eleştiren vatandaşa ‘hoşt’ diyebilirken, kapatıldığı halde hala kontrolsüzce bahçe atığı ve moloz dökülen çöplüğümüz yanarken yükselen dumanlar ve atmosferimize verdiği zararlar konuşulmazken, şuan ki tek gündemin de bu büfeler olmasından dolayı şaşkınız” diye konuştu.



Sosyal konutlar hayata geçirilemedi



Sözlerini Başkan Oran’ın seçim vaatleri üzerinde sürdüren Karataş, ilçede sosyal konut projelerini mevcut belediye yönetiminin büyüterek devam ettiremediğini kaydetti. Karataş, “Reisdere Mahallesi'ndeki bir alan 775 Sayılı Gecekondu Önleme Kanunu kapsamında sosyal konut yapılmak üzere Çeşme Belediyesi mülkiyetine geçmişti. Belediyemiz 416 konutluk bir proje yaptı ancak maalesef ki uygulamaya geçmedi. Bunun yerine 2019 seçimlerinden hemen önce bu parsellerin mevcut bir kooperatife bedeli mukabilinde devri yönünde meclis kararı alındı. Ancak seçimden hemen sonra mevcut belediyemiz başkanınca bu meclis kararı iptal edildi. Belediyemiz Başkanı Ekrem Oran o dönem, biz kat sayısını arttırarak konut adedini 1.100’e çıkaracağız, daha çok vatandaşımız faydalanacak demişti. Fakat göreve gelmesinin üzerinden neredeyse 3 yıl geçtikten sonra, geçtiğimiz aralık ayında hazineden belediyeye geçen bu parsellerin sosyal konut alanı olarak ayrılması yönünde bir meclis kararı aldı. Bu meclisteki konuşmasında duyduk ki, konut sayısı 416. Demek ki önceki başkanın projesinde kalem oynatılmamış. Madem öyleydi, bu projeyi neden 3 yıldır hayata geçirmedi? Bugün 1+1 ev kiralarının dahi 2 bin 500 lira düzeyinde olduğu ve birçok vatandaşımızın büyük mağduriyet yaşadığı Çeşmemizin, Nezir’in Kulesi’nden, meydan veya pati park düzenlemesinden, müze restorasyonlarından çok daha elzem bir ihtiyacı varsa o da barınmadır. Bu meclisin üstünden 3 ay geçti ve vatandaşlarımız her geçen gün artan sosyal konutlar ne zaman yapılacak sorularına da ekonomi bahane edilerek şuan hayata geçirilemediği cevabı veriliyor. Büyük ihtimalle başkanın önümüzdeki seçim vaadi olarak kalacak” dedi.



Vaadini gerçekleştiremedi



Başkan Oran’ın 2019 yerel seçimleri döneminde vaat ettiği esnaf odasıyla işbirliği içinde sanayi sitesi projesini de gerçekleştiremediğini kaydeden Karataş, “Başkan Oran, ilçemiz gelişimine ayak uyduracak, kendi arıtmasına sahip, modern, donanımlı bir sanayi sitesi kuracaktı. Ancak bu vaadi gerçekleştirmek yerine Turizm Bakanlığımızın Çeşme Projesi alanında bir sanayi sitesi yapılmasını talep ettiğini biliyoruz. Neticede bizler için önemli olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesidir. Bizzat görevi olduğu halde Belediye bunu yapmıyorsa; elbette her daim olduğu gibi devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşının yanında olacaktır. Nitekim Turizm Bakanımız proje ayrıntılarını açıkladığında bu konudaki takdirlerini göreceğiz ama biz vatandaşlarımızın yoğun talebini de gözeterek meclise bir önerge verdik. Dedik ki, Çeşme modern ve çağın koşullarına yakışır bir sanayi sitesine kavuşana dek, mevcut sanayi sitelerimize mobil de olsa bir tuvalet konulsun. Ancak bu önergemiz görüşmeye bile alınmadı” diye konuştu.



Pazaryeri inşaatı hâlâ devam ediyor



Başkan Oran’ın yine vaatleri arasında yer alan ilçeye yakışır Pazar yerinin de hâlâ hayata geçmediğini ifade eden Karataş, “Başkan Oran, ‘Pazar yeri derdine son’ diyerek bu kapsamda Çeşme ve Alaçatı’da modern mimaride, yazları açık, kışları kapalı birer pazaryeri yapacaktı. Ancak nüfusun daha yoğun olduğu ilçe merkezi ve Alaçatı mahallesindense Reisdere Mahallemizde bir pazaryeri yapmak istedi. Bunu da Reisdere ile barışmak için yaptığını ifade etti. Buradan mahalle halkıyla küs olduğu sonucu çıkıyor ama vatandaşlarımız menfaatlerini önceliğe alan bizler, bu konuda da kendisine destek olduk. TOKİ’nin 3 bin metrekareye yakın bir parselini, 709 bin lira gibi çok uygun bir bedelle satın almasına destek olduk. Pazaryeri inşaatı hala devam etmekte. Bir an evvel bitmesini ve mahalle halkımızın memnuniyetini ve en kısa sürede ilçe merkezinden başlamak ve Alaçatı ile diğer mahallelerimizde devam etmek üzere tüm ilçenin pazaryerlerine kavuşmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.



İki iskele inşa edemedi



Başkan Oran’ın “Ilıca’mız eski ihtişamlı günlerine geri dönecek” vaadini de hatırlatan Karataş, Başkan Oran’ın Ilıca’daki zamana yenik düşüp çoktan yıkılmış iki ahşap iskeleyi yeniden inşa edip halkın hizmetine sunamadığını da dile getirerek “ Ilıca Termal Tedavi ve Kür Merkezi’ni açacaktı. Yapıldı mı? Hayır.. Yıldızburnu Kentsel Tasarım Projesi yapıp, denizden kaynayan sıcak suyun olduğu bölgeyi ahşap kazıklar üzerine inşa edeceği teras ile rehabilite edecek, etrafını çevirecek, üstünü kışın kapatıp yazın açacaktı. Yaptı mı? Hayır” ifadelerini kullandı.



Ulaşım zor, Çeşmeli mağdur



Çeşme’nin ulaşım soruna ilişkin de Başkan Ekrem Oran’ın mahallelerin toplu ulaşımla birbirine bağlanmasında mağduriyetler yaşandığına dikkat çekerek Karataş, “Merkeze uzak mahallelerde oturan halkımız merkeze ulaşımıda büyük mağduriyetler yaşıyor. Söz gelimi Ildırı’da oturan bir vatandaşımızın ilçe merkezine ulaşması 1,5 saati bulmaktadır. Düşünebiliyor musunuz? Sadece 20 km’lik bir mesafeden bahsediyorum. Başkanın ulaşımla ilgili tek yaptığı, üzülerek söylüyorum ki, bazı mahallelerden Çakabey’deki yeni kabristanımıza seferler düzenlemek oldu. Diğer taraftan hala daha günümüz çağdaş koşullarına uygun bir otogarımız bile yok. Onu bırakın otogarımızın hemen arkasındaki otobüslerin park olarak kullandığı bir alanımız var. Oraya asfalt dahi döktürtemedik. Oysakiaynı alanda vatandaşlarımız araç vizelerini de yaptırıyorlar. Yaz ise güneşin alnında, kış ise yağmur çamurun içinde saatlerce bekliyorlar. Yazıktır. Günahtır bu insanlara” dedi.



Plaj Müdürlüğü efsane oldu



Başkan Oran’ın “Temizliği ve güvenliği ile ünlü plajlar artık hayal olmayacak” sözünü de hayata geçiremediğini aktaran Karataş, “Başkan Oran kendi söylemine göre 2009/2014 arasında Plajlar Yönetmeliği’ni bizzat kaleme almış ve meclisten de çıkarmış ama yürürlüğe konulmamış. Göreve gelir gelmez bunu yürürlüğe sokacaktı. Plaj Müdürlüğü kuracaktı. Yapılmadı. Bu konuda tek yaptığı, Ilıca Plajında zaten daha önceden alınmış Mavi Bayrak beratını yeniden almak oldu. Zaten tüm siyasetini de bu plaj üzerinden yapmakta. Her program görselinde dahi sadece burayı kullanmakta. Bu da halkta Çeşme, Ilıca Plajından büyüktür söylemlerine sebep olmakta” diye konuştu.



“Olimpik yüzme havuzu ne oldu?”



Başkan Oran’ın “Çeşme’de spor zamanı” vaadinin de gerçekleşmediğini aktaran Karataş, “Başkan Oran, Çeşme Türkan Saylan Sosyal Tesisi adında bir tesis kuracak, bunun içine bir olimpik yüzme havuzu yapacak, burada gençlerimize yelken, su altı rugbysi, yüzme kursları verecekti. Bu havuzun başında yazın açık düğün alanı ve hemen yanında da kapalı düğün alanı bulunacaktı. Bunu söylerken de mevcut ve AMFİ tiyatronun altındaki belediye düğün salonunu bir hayli eziklemişti. Ne oldu? Vatandaşlarımız hala AMFİ tiyatronun altındaki salonda düğün yapıyor” şeklinde konuştu.

"Çeşme'nin sesi olmaya devam edeceğiz"

Son olarak AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş AK Parti Çeşme İlçe Başkanlığı olarak, samimiyet ve gayretle Çeşme için gerçeğin samimi sesi olmaya devam edeceklerini belirterek “Yerine getirilmeyen vaatleri hatırlatmaya ve yapılması için etkin muhalefetimizi sürdürüp, ihtiyaç olunan noktada destek olmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.