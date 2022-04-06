AK Parti'den İzmir'deki ulaşım zammına tepki!

İzmir’de ulaşım zamlarının otomatiğe bağlanmasından eleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, “Korkarım bu zamlar günlük, saatlik hale gelecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu alışkanlıklarından vazgeçmesi lazım” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir'de Büyükşehir Belediyesi tarafından en son mart ayı içerisinde zam yapılan ESHOT fiyatlarına yeniden zam geldi. TÜİK tarafından açıklanan ÜFE oranları sonrası İzmir’de ulaşıma yüzde 9,19 oranında zam geldi. Buna göre tam biniş ücreti mayıs ayında 7 lira 09 kuruşa yükselecek. Ulaşıma zammın otomatiğe bağlanması vatandaşların kara kara düşündürürken mayıs ayında geçerli olacak yeni tarifeye göre gün içinde iki kere haftada 6 gün toplu ulaşım kullanmak zorunda olan bir İzmirlinin aktarmasız ulaşım ücretinin dört haftalık toplam tutarı 340,32 TL olacak.

Büyükşehir vazgeçmeli

Kentte toplu ulaşıma zammın otomatiğe bağlanmasını eleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, “İzmir Büyükşehir Belediyesi dövize endeksli borsada işlem yapar halde ulaşım ücretlerini belirlemesi doğru değil. Belediyelerin kamuya hizmet yapmak gibi bir yükümlülüğü var. Zaten genel anlamda ESHOT doğru yönetilemiyor. ESHOT’a aktarılan kamu kaynakları doğru yönetilmediği için halkı borsa müşterisi gibi görülüyor. Ulaşıma aylık zam yapılıyor. Korkarım bu zamlar günlük, saatlik hale gelecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu alışkanlıklarından vazgeçmesi lazım” dedi.

Mısırlı, elektrikli araçları sordu

“Sayın Tunç Soyer’e sormak lazım. Yüzde 90’a varan Eshot zamlarına gerek var mı?” diyerek sözlerini sürdüren Mısırlı, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyerin seçim vaatlerinde de ve 2020 Ocak ayı Meclis Toplantısında 500 Elektrikli Otobüsün alınacağını ve Hükümetin ve Cumhurbaşkanın onayının alındığını söyleyerek müjde vermişti. Göreve geldiğinden bu yana 422 Adet Solo Tipi ve Körüklü araç alarak toplam 627 Milyon TL ödeyeceğiz. Dizel araçlar yerine toplamda İlave 1 Milyar TL farkla 422 elektrikli araç alınabilirdi. Yıllık mazot giderleri ise bugünkü fiyatlarla 627 Milyon TL. Eshot verilerine göre elektrikli araçlarla Mazot yakıtından yüzde 85 tasarruf ederek 532 Milyon TL Eshot’ta kalacak, İzmir halkının cebinden çıkmayacaktı” diye konuştu.

“Zamlara gerek kalmayacaktı”

Her yıl 532 Milyon TL tasarruf edileceği yerde dizel yakıtlı araçlar alarak Eshot’un zarar etmesine neden göz yumulduğu anlaşılır olmadığını belirten Mısırlı, “Eshot’ta ulaşım zamlarına gerek kalmayacak ve her yıl bu tasarrufla İzmirliler en ucuz ulaşımı kullanabilecekti” dedi. Mısırlı ayrıca Elektrikli araçların tercih edilmesi ile de KDV ve ÖTV alınmadığı gibi devletin teşvikleri ile 750 Milyon TL'den fazla tasarruf sağlamış olacağını da vurguladı.