AK Parti güçlüyse Türkiye de güçlü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık AK Parti'nin zayıflaması demek, Türkiye'nin savunmasının zayıflaması demektir. Ülkemiz ve milletimiz için daha yapacak çok işimiz var' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da yapılan AK Parti 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuştu. Erdoğan, genel merkez yöneticilerinin 7'nci Olağan Kongre hazırlıkları konusunda bilgilendirme yaptığını, AK Parti TBMM Grup Başkanı'nın yeni yasama dönemi gündemiyle ilgili izahat verdiğini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci yılı değerlendirmesiyle ilgili sunum yaptığını ifade etti.

Yola devam

Erdoğan, yapmaları gerekeninin işlerine bakıp, yola devam etmek olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Çünkü bizim yapacağımız çok şey var. Bunun için de fitneyle, fesatla uğraşmaktansa biz kalkıp hayra tevessül ederek işlerimizi yapalım ve ülkemizde bizden beklenenlerin de cevabını vermiş olalım. Bunu üzüntüyle belirtmek durumundayım ki, ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı ve iftirayı üreten bir mekanizmayla, bunun alıcısı bir kesim mevcuttur. Şüphesiz ki yalanın müşterisi var. Ama doğrunun da müşterisi var. İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur; AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık AK Parti'nin zayıflaması demek, Türkiye'nin savunmasının zayıflaması demektir. Kaderi ülkesiyle bu derece bütünleşmiş bir başka siyasi kadro var mıydı bilmiyoruz. Bizim ülkemiz ve milletimiz için daha yapacak çok işimiz var."

Değiştiremezsiniz

Kamuoyunu bilgilendirme noktasında bazı eksiklikler bulunduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Kasım 2002 milletvekili seçimlerinde yüzde 34,5 ile iktidara geldiklerini kaydetti. 2004 mahalli idareler seçimlerinde yüzde 40 oy aldıklarını, 2007 milletvekili genel seçimlerinde ise yüzde 46,6 oy oranına ulaştıklarını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"2009 yerel seçimini yüzde 39 oy oranıyla tamamladık. 2011 milletvekili genel seçiminde yüzde 49,8 ile rekor bir netice elde ettik. 2014 yerel seçiminde yüzde 45 buçuk gibi bir oran yakaladık. Yine 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 51,8 oy oranıyla doğrudan millet teveccühüyle göreve gelen ilk kişi olduk. 2015 Haziran seçiminde yüzde 41, Kasım seçimlerinde yüzde 49,5 oy oranına ulaştık. 2017 Nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi halk oylamasında yüzde 51,5 oy oranıyla milletimizin takdirini kazandık. Birileri ne diyor hala, 'bunu değiştirelim' ya neyi değiştiriyorsunuz? Bu millet, yüzde 51,5 ile bu yeni sistemi ne yapmış, onaylamış, kabul etmiş. Neyi kime soruyorsunuz? Biz millete sorduk. "

Meclis tesellisi

Yerel seçimlerde birçok büyükşehirde partisi muhalefete karşı ağır bir yenilgi alan Erdoğan, mahalli idareler seçimlerinde, Cumhur İttifakının yüzde 52,6, AK Parti'nin ise yüzde 44,3 oy oranına ulaştığını kaydederek, seçimlerin en çok tartışılan yerlerinin Ankara ve İstanbul seçimleri olduğunu vurguladı. Erdoğan, "İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 31 Mart'ta biz yüzde 48,6 oy alırken, CHP yüzde 48,8 oy oranına ulaşmıştı. Tekrarlama seçimindeyse biz yüzde 45'te kaldık, CHP yüzde 54,2 oy oranıyla seçimi kazanan parti oldu. Şimdi bir yere geleceğim. Büyükşehir Belediye Meclis'i seçiminde AK Parti yüzde 45,6 ile açık ara birinci parti çıktı. Belediye meclisinde CHP ne aldı biliyor musunuz, yüzde 38,5 oy oranına ulaşabildi. HDP yüzde 4, İYİ Parti, yüzde 3,5. SP yüzde 2,1 oy oranı elde etti. Şu anda Belediye Meclis'inde AK Parti'nin 176, MHP'nin 4, CHP'nin 127, İYİ Parti'nin 4 üyesi bulunuyor. Peki bunların konuştuğu ne? Hep bakıyorsun, işlerine geleni konuşuyor. Tamam da Meclis'i niye konuşmuyorsun? Meclis'teki tablo, açık ara önde. Bunu bir defa konuşmamız gerekiyor. Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor" dedi.