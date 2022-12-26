AK Partili Başdaş’tan eleştiri yağmuru: “Konak çaresizlik içinde”

AK Parti Konak İlçe Mehmet Sait Başdaş, AK Parti hükümetinin ilçeye yaptığı yatırımları anlatarak CHP’li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u eleştirdi. Başdaş, Başkan Batur’un çaresizlik içinde olduğunu belirterek “Eğer şirket olsaydı bugün Konak Belediyesi’ne kilit vuracaktı. Çünkü battı. Abdül Batur’un aklı Konak’ta değil Büyükşehir’de olduğu için Konak’ı unuttu. Şu an Konak çaresizlik içinde” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Konak İlçe Mehmet Sait Başdaş, 2022 yılında hükümetin ilçeye yönelik icraatlarını anlatıp Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) yönetimindeki Konak Belediyesi’ne yönelik eleştirilerde bulundu. TCDD Alsancak Sanat Galerisi’nde gerçekleşen basın toplantısına İlçe Başkanı Başdaş’ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Hakan Yıldız, Konak Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili İsmail Özen ve meclis üyeleri katıldı.

“AK Parti cezalandırıyor” algısı yıkıldı

Hükümetin ilçede yaptığı yatırımları anlatan Başdaş, “İzmir'in gözbebeği Konak'ta da şehrin en merkezi ilçesine yakışan atılımları yaparak kentimize ölümsüz eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Mahalle ve semt ayrımı gözetmeden Konak'ın cazibe merkezi olmaya devam etmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. AK Parti Hükümeti İzmir’i cezalandırıyor algısını ve iddialarını çürütüyoruz” dedi.

İzmir Valiliği tarafından yeniden orijinaline uygun bir şekilde inşa edilen İktisat Kongresi Binası üzerinden CHP’li yerel yönetimleri eleştiren Başdaş, “İzmir, tarih boyunca ilklerin kenti olarak öne çıkan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da öncü rol oynayan bir kenttir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in ilanından önce yeni devletin ekonomik program ve hedeflerini Milli Mücadelemizin noktalandığı İzmir'de İktisat Kongresi'ni toplayarak duyurmuştu. İzmir için bir asırdır her fırsatta vurgulanan İktisat Kongresi gururunu Cumhuriyet'in 100'üncü yılında kongre binasını yıkılan yerde yeniden inşa ederek taçlandırıyoruz. Yeri Valilik tarafından satın alınarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk İktisat Kongresi’ni gerçekleştirdiği yerde mirasa sahip çıkarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak. CHP diyor ya ‘Atatürk’ün partisiyiz’. Atatürk’ün binasına sahip çıkmayan Atatürkçü olamaz. Gerçek Atatürkçü onun mirasına sahip çıkandır. Sadece törenlerde özel günlerde sanatçıları getirerek kültür sanat yapılmaz. Yıllardır CHP’nin yaptığı bütçenin birçoğunu harcadığı kültür sanat festivalleri böyle oluyor. Onlar sanatçılar getiriyor, festivaller düzenliyor ama biz eser bırakıyoruz. Eski Alsancak Tekel Binalarının olduğu yerde muhteşem bir eser bırakıyoruz. Sinema ve tiyatro salonu, müze, kıraathane, kütüphane, spor salonu ve restoranın bulunduğu yerleşke İzmir'de büyük sanat organizasyonlarına, kültür buluşmalarına kapılarını açacak. Mart ayında o alanı İzmirlilerle buluşturacağız. Biz, laf değil hizmet üretiyoruz ve İzmirlilere büyük bir eser bırakıyoruz. Herkes konuşur, AK Parti yapar. Alsancak Stadı’nın hemen altına Türkiye’nin en büyük gençlik merkezini kurduk. Özellikle geleceğimiz olan gençler için hükümetimiz Konak’a büyük yatırımlar yaptı. Depreme dayanıksız olan 17 okul yıkıldı ve yerine yenileri yapılıyor. 8 tanesini Şubat 2023’te telsim alıyoruz. Biz kendimize şato için değil vatandaşa hizmet için çalışıyoruz. Tunç Soyer’in yaşadığı şatonun tam karşısında Millet Bahçesi konseptinde bir yapı yapıyoruz. Konak'ın tarihî mahallesi Damlacık'ı çekim merkezi yapacak dev bir projeye bu yıl başladık. Damlacık'ta 7 dönümlük alanda Millet Bahçesi konseptinde mahallenin tarihi dokusuyla iç içe bir bölgenin yapımına başlandı. Orada kıraathaneler, sanat atölyeleri, müzeler ve öğrenci evleri var. İnşallah bu ayın ilk çeyreğinde hizmete açacağız. Basmane Garı… Mart ayında teslim edileceği söylendi. İzmir denilince akla gelen Basmane Garı Anadolu’ya açılan kapı. İçinde misafirhanesiyle bitirip hizmete açacağız” dedi.

Konak’a iki büyük eser

Spor ve sağlık alanlarındaki yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Başdaş, “İzmir’in incisi Konak’ta yerel yönetimler bir tane dahi yüzme havuzu yaptırmadı. Ama biz 2 tane muhteşem kapalı olimpik yüzme havuzu yaptırıyoruz. İnşaatları başladı. Biri Alsancak, diğeri Halkapınar’da. Temelleri atıldı ve inşaatlarına başlandı. Konak’a iki büyük eser kazandırıyoruz. Biri Kahramanlara diğeri 2. Kadriye’ye. Yine Kahramanlar Mahallesi'nde Sağlıklı Hayat Merkezi'yle vatandaşın hizmete kolay ulaşmasını sağlıyoruz. Her semte her mahalleye hizmet şiarımız adım adım hayat buluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın canlı yayın bağlantısıyla açtığı Güney Mahallesi Muhtar Evi mahalle halkına hayırlı olsun. Demokrasimizin temel taşı olan muhtarlarımıza hizmetimiz ve desteğimiz sürecek” diye konuştu

Konaklılar ümidini kesti

Merkezi hükümet ve teşkilat nezdinde yapılan sosyal yardımlara da değinen Başkan Başdaş, “Konak'ta dezavantajlı bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın hayatına dokunmaya onlara nefes aldıracak adımlar atmayı sürdürüyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından vatandaşlarımızın evlerinin tadilatı gerçekleşti. Yine 2022 yılı içinde 17 bin aileye Aile Sosyal Paketi'nden bin 400 TL'lik aylı ödeme yapıldı. Küresel düzeyde korona sonrası yaşanan krizden dar gelirli vatandaşlarımızın en az etkilenmesi adına bu sosyal yardımlar devam edecek. 50 hanenesin ev tadilatını yaptırmıştık ancak artırmaya karar verdik. Biz teşkilat olarak 500 tane hanenesin ev tadilatını yaptırdık. Çünkü artık Konaklılar yerel yönetimlerden ümidini kesmiş vaziyette. Şüphesiz yaptıklarımız bir toplantının zaman dilimine sığmaz. AK Parti olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yakışır bir vizyonla geleceğimizi inşa etmeye devam ediyoruz. İzmir'in kalbi Konak'ın her açıdan hak ettiği hizmeti görmesi, daha yaşanılır bir ilçe olması için 7 gün 24 saat ilçemizin her sokağında ve mahallesindeyiz” ifadelerini kullandı.

Bir çivi bile çakamadılar

Konak Belediyesi ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un performansını da değerlendiren Başdaş, Konak Belediyesi Hizmet Binası yapımı karşılığında belediye taşınmazlarının Büyükşehir’e verilmesine tepki gösterdi ve “Konak Belediyesi 2022 yılında Konak’a bir çivi bile çakmadı. 4 yıldır Sayın Abdül Batur’un dönemin de kendi bünyelerinde sadece bir Pazar yeri yaptılar. Bizden gelip hizmet binası için yardım istediler. İller Bankası’ndan 100 milyon liralık kredi çıkardık. Ama onlar bunu erittiler. Yetmedi gidip Büyükşehir’le anlaştılar. Bir bina karşılığında Konak’ın en değerli üç taşınmazını Büyükşehir’e verdi. Biz buna tabii ki de karşı çıktık. Eğer Büyükşehir babaysa yapsın binayı neden karşılık bekliyor? Eğer o binayı yapmak istiyorsa biz yardım ederiz. Geçtiğimiz günlerde binanın yapım işi için ihaleye çıkıldı ama firmalar yeterlilikleri karşılayamadıkları için ihale ertelendi” dedi.

Basmane Çukuruna da değinen Başdaş, “İl Başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanıyla bir araya geldi. Tahmin ediyorum ki kısa sürede sonuçlanacak bir proje. İzmir’in göbeğinde ve İzmir’e yakışmayan bir görüntü var orada” ifadelerini kullandı.

Batur’a grev eleştirisi

Geçtiğimiz hafta Konak Belediyesi işçilerinin aldığı grev karar konusunda da sert sözlerle Konak Belediye Başkanı Batur’a yüklendi ve şunları söyledi; “Yıllardır Konak Belediyesi’nin bütçesinin yüzde 75’i genle giderlere bunların da çoğu personel giderlerine gidiyor. Hizmete ayırdıkları tek bir para bile yok. Şimdi Sayın Abdül batur, çaresizlik içinde. Eğer şirket olsaydı bugün Konak Belediyesi’ne kilit vuracaktı. Çünkü battı. Abdül Batur’un aklı Konak’ta değil Büyükşehir’de olduğu için Konak’ı unuttu. Şu an Konak çaresizlik içinde. Sayın Cumhurbaşkanımız asgari ücreti açıkladıktan sonra aynı oranda zam yaparsa ki yapmak zorunda kilidi vurup Konak’tan kaçacak.”

“Konak’ın sorunlarını çözmek için uğraşıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Hakan Yıldız ise “Belediye başkanının 4 yıllık faaliyet raporunu sunuyor gibi olduk. Çünkü 11 başlıkta hizmetlerimiz sunduk. Her yönden yatırım var. Bu şunu gösteriyor; sürekli bir algı ortaya konmaya çalışılıyor. AK Parti hükümeti tarafından yerel yönetimlerinin engellendiği algısı. Ama böyle bir şey yok. Bakıyoruz bizler sağlık ve kültür merkezi yapıyoruz. Bitmeyen bir opera binasını düşündüğünüzde 1,5 yılda terk edilmiş gibi görünen Tekel binasından çekim merkezine kadar yapıyoruz. Hiç Konak Belediyesi’nin ya da Büyükşehir’in başlayıp 1,5 yılda bitirdiği bir yer var mı? Maalesef yok. İktisat kongresi binası tartışılıyor. İZBB başkanı hizmet üretmekten çok ötede kendi alanları üzerinden kentin asıl sorunlarını çözmek yerine söylem belediyeciliğinde kendine bir alan üretti oradan yürüyor… Biz Konak’ın sorunlarını çözmek için uğraşıyoruz. Ege Mahallesindeki roman vatandaşlarının sorununu kim çözdü? Bu sorunu ilçe teşkilatımız taşıdı. İlk kez gündeme Konak Meclisine biz getirdik. Bu sorunun varlığından Abdül Başkanın haberi yoktu. Kentin göbeğinde dönüşüm yapıyorsunuz Roman vatandaşları kurtaracağız diyorsunuz ama onların sorunlarından haberiniz yok. Böyle bir şey olabilir mi? Biz belediye hizmet binasının yeri için pazaryerindeki 3,5 emsal yerini verdik. Ama alan memnun satan memnun size ne dediler? Kimin malını kime satıyoruz eğer büyükşehir abi ise neden malımızı alıyor?” diye konuştu.