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AK Partili miletvekilinin ekonomi analizi tepki topladı

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, artan gıda fiyatlarına karşı vatandaşlara önerilerde bulundu. Demirbağ, "Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız" dedi

23 Kasım 2021 Salı 13:56

Konuk olduğu programda ekonomi analizi yapan ve artan gıda fiyatlarına değinen Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, vatandaşlara dikkat çeken çözüm önerilerinde bulundu.

Konuşmasına "Ekonomik sıkıntı çekebiliriz" diyerek başlayan Demirbağ, "Bizim gideceğimiz bir yer yok, öncelikli olan vatandır. Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Bunlara, bu fırsatçılara tefecilere, bu fırsatı vermeyelim derim ben" ifadelerine yer verdi.

Etiketler; #ak parti #ekonomi #iki kilo et #zülfü demirbağ
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