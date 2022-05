AK Partili Sürekli: İzmir’i dereler kokutuyor

Yaz aylarıyla birlikte kendisini daha da hissettiren koku sorununa dikkat çekmek amacıyla Manda Çayı kenarında basın açıklamasında bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kokunun sebebinin kentteki dereler olduğunu kaydetti. Sürekli, İzmirlinin kokudan dolayı tekrar maske kullanmak zorunda kaldığını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yaz aylarıyla birlikte kendisini daha da hissettiren koku sorununa dikkat çekmek amacıyla İzmir Adliyesi önünden geçen Manda Çayı kanarında basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasına İl Başkanı Sürekli’nin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grubu Sözcüsü Hakan Yıldız, İl Başkan Yardımcıları; Deniz Doğan, Dilaver Kişili ve Sefa Şahin katıldı. Basın açıklaması öncesi Manda Çayı’ndan gelen koku üzerine basın mensuplarına maske dağıtan İl Başkanı Sürekli, Koronavirüs salgının bitmesine rağmen İzmir'de maske kullanımının bitmediğini belirterek "Pandem bitti, maskeden kurtulduk derken İzmir'in kokusundan dolayı tekrar maskeye döndük. Bugün burada görüldüğü üzere maskesiz alanda durulmuyor” dedi.

“Körfezi Gediz kirletmiyor”

Kentteki koku sorununun artarak devam ettiğini kaydeden İl Başkanı Sürekli , “Bu sorunun sebepleri belli. Biz istikrarı olarak sorunları dile getirmeye devam ediyoruz. Zaten sorunun sebepleri teknik olarak da belli. Sorunun sebebi dereler. İzmir'deki dereler körfezi kirletiyor. Dereleri temizlemek için gerekli çalışmalar yapılmıyor, tersine yanlış uygulamalar yapılıyor. Büyük kanal projesi yetersiz geliyor. Bu projenin rehabilite edilmesi lazım. Bu konuda 4'ncü faz ihalesi yılan hikayesine dönmüştü ve bunun bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtmiştik. Açıklamalarımız sonrası ihale süreci hız kazandı ancak bu süreç yıllarca süren bir sürecin sonunda gerçekleşti. İzmir'in en büyük sorunu yağmur suyu ile kanalizasyonların bir arada olması. Bu sebepten dolayı taşkınlar ve koku sorunları yaşanıyor. Yağmur suyu ile kanalizasyonların ayrılması lazım ve bunun içinde 5 bin kilometrelik hatların yapılması lazım dedik. Geçtiğimiz sene 662 kilometre açılanırken, yavaş yavaş kaplumbağa hızı ile ilerlemeleri sonrası bu rakam en fazla 700 binlere gelmiştir. Bu sorunlar çözülmeden körfez temizlenmez. Bizim açıklamalarımızdan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ne cevap verdi? CHP'liler ne dedi? Körfezdeki koku sorunun gündeme getirdikten ve yüzme vaadi ile ilgili açıklamaları yaptıktan sonra soluğu Gediz'de aldılar. Algı operasyonuna başlayıp körfezi Gediz'in kirlettiğini söylediler. Körfezi Gediz kirletmiyor. Bilimsel olarak körfezi kirletmesi mümkün değil. Bu algı operasyonu ile 1 ay oyaladılar gündemi. Şimdi yavaş yavaş doğruyu bulmaya başladılar ve Büyük Kanal ile ilgili projeyi yavaş yavaş hızlandırdılar" diye konuştu.

“Günaydın! Aylar sonra dediğimize geldi”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in geçtiğimiz günlerde körfezin kirliliğine sebep olan yağmur suyu hattı ile kanalizasyon hattının aynı kanalda olması yönündeki açıklamalarını da hatırlatan İl Başkanı Sürekli, “Günaydın! Aylar sonra dediğimize geldiniz. Hani Gediz kirletiyordu? Gediz'e gittiniz bunun için. Çiğli'de gerçekleşen bir toplantıda Sayın Başkan rakamlar vermiş kanal ile ilgili ancak orada da rakamlarda yanlışlık var. Yapılacak çok iş var. 3 yıl söylemini geçtiler döneme yetişir demeye başladılar. Ancak körfezde yüzemez. Diğer vaatler gibi bu vaadinde boş olduğu ortaya çıktı.Sayın Başkanın ilk 100 gününü eleştirirken, 100 gün çiçek böcek, laylaylom ile geçti. İzmir yerel yönetimde küme düştü. Geldiğimiz nokta bu. Koku sorunu bu sene had safhada. Biz eskiden Karşıyaka, Mavişehir, Güzelyalı etkilenirken, bu sene İzmir'in her yerinde büyük bir koku sorunu var. Sayın cumhurbaşkanımız yıllardır koku sorununa dikkat çekiyor. Biz, 3 yıldır görevdeyken farkındalık oluşturmak için bu sorunla ilgili çok açıklama yaptık. Bizler açıklamalarımıza devam edeceğiz. Ama lütfen bir an önce doğruyu bulsunlar, Büyük Kanalı rehabilite etsinler. Bir an önce bu dereleri hızlı bir şekilde doğru bir yöntemle temizlesinler. Yanlış yapıyorlar, bilimsel yönden yanlış yapıyorlar. Doğru yöntemi de biz onlara anlatırız. Bir an önce kaplumbağa hızıyla değil hızlı bir şekilde yağmur suyuyla kanalizasyon hatlarını ayrıştırsınlar. Her şey İzmir için" diye konuştu.

“Üzerimize düşeni yaparız”

Sorunun çözüm sürecinin uzaması halinde DSİ'nin destek amaçlı çalışma yapıp yapmayacağı sorusuna da yanıt veren Sürekli, "3 sebep var bu sorun için. Bunlarda hükümet kurumlarına ihtiyaç varsa tabii ki de biz üstümüze düşen görevi yaparız ve destek veririz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da onun yetkisine giren ve destekleyeceği bir şey var tabii ki destek olur" dedi.

“Kötü yönetim nedeniyle finansal krize girdi”

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter'in “maaşları ödemekte zorluk çekiyoruz” sözlerine de yanıt veren AK Parti İl Başkanı Sürekli, “Yavaş yavaş her şeyi kabul ediyorlar. Koku problemi de kabul ettiler. Bu problemin gerçek sebeplerini de ortaya koydular, bizi teyit ettiler. Evet İzmir Büyükşehir Belediyesi finansal sıkıntıda. Tabii son zamanlarda bunu dünyadaki genel konjonktürel duruma ve Türkiye’deki yansımalarına bağlamak istiyorlar. Bu doğru değil. Türkiye'de bir sürü büyükşehir ve bir sürü belediye var. Ama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’in kötü yönetimi nedeniyle finansal krize girdi. Biz bunun böyle olacağını söylemiştik. Seferihisar batık bir belediyeydi. Sayın Başkan Seferihisar’ı iflas ettirmişti. Allah korusun İzmir’in akıbeti öyle olmasın dedik ama olmak üzere. Allah korusun İzmir’i" ifadelerini kullandı.