CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, elektronik haberleşme istasyonları kurulumunu düzenleyen maddenin Anayasa'ya ve hukuka aykırı olduğunu, GSM operatörlerine milyarlarca lira rant sağlandığını, imar mevzuatını baypass ettiğini, insan ve çevre sağlığını hiçe saydığını söyledi

Sındır, "bu düzenleme ile operatörlerin, şirketlerin önündeki Danıştay kararları, mahkeme kararları aşılmaya, bu şirketlere daha çok kar ettirilmeye ve 5G teknolojisi ile ilgili birçok engel halk sağlığı gözetilmeden ortadan kaldırılmak isteniyor. AKP'den bir kıyak da GSM operatörlerine" dedi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan, düzenlemeyle insan sağlığının yok sayıldığının altını çizen Sındır, "Corona virüsünün mutasyona uğrama ihtimalinin en önemli kimyasal ve fiziksel mutajenlerden bir tanesi elektromanyetik ışınımlar; elektromanyetik alan ve elektromanyetik radyasyondur. Dolayısıyla, bu etkiyi yani doğrudan DNA üzerinde etki yaratan bu konuyu görmezlikten gelip, vurdumduymaz davranıp 'Operatörler diledikleri gibi para kazansınlar, diledikleri yerde baz istasyonları yapsınlar; hiçbir kanun bunu engellemesin' yaklaşımı son derece sakıncalı ve sakat bir yaklaşımdır. Düzenlemede "...teknoloji değişikliği, ilavesi veya revizyon yapılması durumunda bu hususlar için ayrıca proje veya rapor düzenlenmez" deniyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani 1 etki yaratan bir şey konulacak, onu 100 etki yaratana dönüştürecek ama o 100 etki farkının raporunu istemeyeceksin! Bu akıl ve bilimden uzaklaşmaktır. Selim Şeker hocamız 5G için, hücre büyümesine ve organlara etki ederek kanserlerin artmasına neden olacağını, bağışıklık sisteminde, biyolojik işlevlerde kaçınılmaz etkiler yaratacağını ve ısısal etkisinin de gözlerde hasar oluşturacağını; insan sağlığına ve çevreye yani bütün canlı organizmalarda nasıl etki yaratabileceğini söylüyor. Bakınız 5G'nin bugünkü 4,5 G'den binlerce, on binlerce kat elektromanyetik alan ve radyasyon etkisi yarattığı herkesçe bilinen bir gerçek. Bu hususlar için nasıl rapor istenmez, aklımız almıyor" dedi.

Kabile devletine çevirdiler

Anayasa ve kanunlar hiçe sayılarak operatörlere para kazandırılmaya çalışıldığını ifade ederek eleştirilerine devam eden Sındır, "Düzenlemede '2/7/2004 ile 1/10/2009 tarihleri arasında kurulmuş olan elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus yapılmış kule ve direkler için izin veya ruhsat aranmaz' ve yine düzenlemeyle 'Ek 8. maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan kule ve direkler için 32. ve 42. maddeler uyarınca alınmış tüm idari yaptırım kararları; hem yıkım hem para cezasını iptal ediyor ve yıkım kararları uygulanmaz' deniyor. Geriye dönük bütün alınmış kararları ortadan kaldırıyor, iptal ediyorsunuz. Biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Devletimize nasıl güveneceğiz? Devletimiz böyle kanunlar çıkarırsa halkımız, vatandaşımız, yurttaşımız kendini nasıl güvende hissedecek? Halk sağlığını hiçe sayarak operatörlere 8 milyar lira rant sağlıyorsunuz. Türkiye'yi kabile devletine çevirdiniz" dedi.

İmar mevzuatının da baypass edildiğini ifade eden Sındır, "Bakın 15 metreden yüksek kule ve direkler 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarında alan fonksiyonu tahdidi olmaksızın ve herhangi bir bedel, ücret, harç alınmaksızın gösterilir" deniliyor. Ne demek alan tahdidi? Arkeolojik sit alanıdır, tarım alanıdır yani kanunla korunan alanlar var, toprak koruma kurullarının kararlarını gerektiren alanlar var. Yani bu tahdidi reddediyor, alan fonksiyonu tahdidini kaldırıyor. 'Dilediğim her yere yaparım, bunu da 1/1.000 ölçekli imar planına koyacaksın' diyor. Biz nasıl bir hukuk devletiyiz? Anayasa Mahkemesinin, Danıştay'ın bu konuda kararları var, bu kararlara göre, haberleşme istasyonlarının imar mevzuatına göre yapı niteliğinde olduğuna dair. Temmuz 2019'da Danıştayın bir kararı var. Ve diyor ki: 'Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 62'nci maddesinin 1'inci 2'nci ve 3'üncü fıkralarının yürütmesini durduruyorum.' Yani 'Yapı ruhsatı alınmalı, imar planı kararı alınmalı' diyor. Danıştay, Anayasa'ya ve İmar Kanunu'na açık bir şekilde aykırılık olduğunu gerekçe göstererek böyle bir karar alıyor. Ama yapılan düzenlemeyle her tür elektronik haberleşme cihazları ile bu cihazların teknik donanım ve bileşenleri izin veya ruhsata tabi tutulmuyor. Kafamızın, kulağımızın, yaşam alanımızın dibine gelecek, bir elektronik haberleşme cihazı, bir teknik donanım koyacak, bunun bileşenleri izin ve ruhsata tabi olmayacak. Hadi canım sizde bu kadar da olmaz" dedi.



