Akşener'den Bakan Nebati'ye tepki: Türkiye Cumhuriyeti böyle bir cıvıklık görmedi

İYİ Parti lideri Meral Akşener grup toplantısındaki konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'Bürokrasiyi alaşağı ederiz' ifadesine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti böyle rezalet görmedi. Böyle bir cıvıklık görmedi" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Fransa'da yabancı yatırımcılara, "Bir problem mi yaşadınız, bize ulaşırsınız bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanı var" açıklamasına sert bir dille tepki gösterdi. Akşener, "Türkiye Cumhuriyeti tarihi böyle bir rezalet, böyle bir cıvıklık görmedi" dedi.

Satırbaşları şöyle:

Biliyorsunuz, geçtiğimiz Cuma günü, Çanakkale Zaferimizin, 107’inci Yılını idrak ettik. Başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, o büyük destanı yazan kahramanlarımızı, bir kez daha, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Diyanet'e tepki

Memlekette, kime sorsanız, Çanakkale Harbi dendiğinde, akla ilk gelen isim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ancak, her ne hikmetse; Milli günlerimize denk gelen, Cuma namazlarının hutbelerinde, Diyanet yönetiminin aklına, nedense Atatürk gelmiyor. Elmalılı Hamdi Yazır’a, yüce dinimizin mukaddes kitabı, Kur’an-ı Kerim’in tefsirini yaptıran, sadece 1923 yılında, 126 caminin bakımını yaptıran, Gazi Mustafa Kemal’in adı, bizzat kendisinin kurduğu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aklına gelmiyor. Hatta, hutbelerde onun adını anmamak için, adeta özel bir çaba harcanıyor. Vefasızlığa bakar mısınız? Buradan, diyanet yetkililerine seslenmek istiyorum: Küffara karşı, serden geçen aziz ecdadımıza, herkesten önce, sizin vefa göstermeniz gerekmez mi? Ay yıldızlı bayrağımız, Türk yurdunun üzerinde, ilelebet dalgalanabilsin diye, göğsünü siper eden istiklal kahramanlarına, bir Fatiha’yı çok görmek, ayıp değil mi? Gazi Mustafa Kemal’in adını anmamak, her şeyden önce, mukaddesatımıza aykırı değil mi? Yazıklar olsun.

Çanakkale Köprüsü açılışı

Biliyorsunuz 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı yapıldı. Ülkemizde taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Ancak biz bu taşın nasıl konulduğuyla da ilgileniriz. İYİ Parti olarak sıklıkla bir şeyin altını çiziyoruz. 'Biz projeye değil ranta karşıyız' diyoruz. Milletimizin helal parası haramzadelerin cebine giriyor. Bay kriz proje görünümlü tezgahlar üzerinden milyonlarca doları rantın beş atlısına bir çırpıda ödüyor. İşte bizim karşı olduğumuz şey bu soygundur. Bizim karşı olduğumuz şey bu adaletsizliktir.

'Vatandaşa verirken 'lira', yandaşa verirken 'lira-cık''

Çelişkiler insanı bay kriz eskiden 'Bu köprüler, yollar, tüneller için devletin yani milletin kesesinden 5 kuruş çıkmıyor' diyordu. Bu arkadaşımız daha nice konuda yaptığı yine kendi kendini yalanladı. Köprünün geçiş ücretini 200 liracık olarak açıkladı. 'Geçen 200 liracık verecek ama üzerini devlet olarak biz tamamlayacağız' dedi. Nihayet gerçeği kendi sesinden itiraf etti. Vatandaşa verirken 'lira', yandaşa verirken 'lira-cık'. Biliyorsunuz gemilerde ikiye ayrılıyor gemi, gemicik. Dahası var.

Çanakkale’de, adalar hariç iki yaka arasında, feribotlar, günde 7 bin araç taşırken, bu köprüye, günlük 45 bin araç garantisi verilmiş. Şaka gibi, ama maalesef gerçek. Bu matematik üstadı arkadaşlar, günde 45 bin, yılda 16 buçuk milyon araçlık garanti verdiler. Yani, müteahhit firmalara, yıllık 246 milyon avroyu garanti ettiler. Bitmedi. Sözleşmeyi imzaladıkları gün, avro 4 lira 80 kuruştu. Bugünse, 16 lira 40 kuruş. Daha inşaat devam ederken, maliyet 3 buçuk kat arttı. İşte size, Ak Parti’nin, bir yandan, vatandaşa “dövizini bozdur” çağrıları yaparken, öbür taraftan, yandaşının eline, “avrocukları” sayan, üstün yönetim anlayışı. İşte size, bitmeyen bir yerli ve millilik edebiyatı arasından, milletin hazinesini, dövizle borçlandırmakta hiçbir sakınca görmeyen, Ak Parti zihniyeti. Allah ıslah etsin.

Ben, “Neden köprü yaptınız?” demiyorum. Ben; “Hong Kong’la Çin’i bağlayan köprünün, kilometre maliyeti, 360 milyon dolarken, Bay Kriz’in yaptırdığı köprünün, kilometre maliyeti, neden 900 milyon dolar?” diyorum… Ben, “Neden yol yaptınız?” demiyorum. Ben; “Neden bir liralık işi, beş liraya yapıyorsunuz?” diyorum. Ez cümle ben; “Milletimizin alın teriyle, fedakarlıklarla doldurduğu hazineyi, neden müteahhitlerinize peşkeş çekiyorsunuz?” diyorum. Çünkü, biz bu filmi, daha önce de izledik. Osmangazi köprüsünün durumu ortada. İşte o nedenle, aynı soygun modeliyle yapılan Çanakkale Köprüsü’nü de, sanki hafızamızı yitirmiş gibi, görmezden gelemeyiz.

Akşener'in ziyaretleri

İktidar mensupları, lüks salonlardan dışarı çıkamazken, biz, memleketimizi 2 yıldır, karış karış geziyoruz. Milletimizin sesine ortak oluyor, dertlerine çözümler geliştiriyoruz. Geçtiğimiz hafta da, İstanbul Şile’de ve Aydın’daydık. Gördük ki; İktidarın büyüme masalları, Şilelileri de, Aydınlıları da teğet geçmiş…

Şile’deki pastaneci kardeşim, “Şeker bulamıyoruz.” diyor. Bir eczacı kardeşim, “Birçok ilacı bulamıyoruz.” diyor. “Fiyatlar sürekli artıyor, hastalar bize patlıyor.” diyor. Sağlığın veresiyesi mi olur? Ama eczanelerdeki veresiye defteri, her geçen gün kabarıyor. Şarküteri sahibi bir esnaf kardeşim, “Dükkanın günlük gideri, 800 lira. Ama şu saate kadar, sadece 250 gram peynir satabildim.” diyor.

Dört aydır kirasını ödeyememiş. Nasıl ayakta kalacağını soruyor. Bu sorular bana değil, sana Sayın Erdoğan. Sen sarayında rahatsın. Beş maaşlı, on maaşlı saray insanları da evlerinde rahat. Ama bu insanlar cevap bekliyor. Bu insanlar, çare arıyor. Bu insanlar, çile çekiyor Sayın Erdoğan! Turizmden tarıma, birçok imkâna sahip Aydın’da da; işsizlik, yoksulluk ve pahalılık almış başını gitmiş…

Mesela; Nazilli’de karşılaştığımız bir anne, “Çare, çare, çare” diyerek, feryat ediyor. Diyor ki; “Kimine, 5 yerden maaş gidiyor. Benim çocuğumsa, delik deşik ayakkabıyla geziyor. Ben, sabahları çocuğuma harçlık veremiyorum.”

Mesela; İncirliova’da pastane sahibi bir kardeşim diyor ki; “Hammadde fiyatları çok yüksek. Bunların düşürülmesini istiyoruz. Biz de üzerine fiyat koyduğumuzda, bu sefer vatandaşın, alım gücü düşüyor. Yani 1 kilo alan vatandaş, yarım kiloya düşüyor. Yarım kilo alan, 250 grama düşüyor. Elektrik fiyatları da çok yüksek. 3000 ila 3500 lira arasında sadece buraya geliyor. İmalathanemle birlikte, benim aylık ödediğim elektrik, 10.000 lira. Ayrıca toptancımızda, marketlerde şeker yok. Şekeri artık kotayla veriyorlar.”

Bir başka kardeşim ise, içine düşürüldüğü duruma isyan ediyor. Diyor ki; “1.600 lira Bağ-Kur ödedim. Arabamı sattım, Bağ-Kur borcum olmasın diye. Ama ilaçlarım bile karşılanmadı. Bu halkın neyini alacaksınız daha fazla? Canımızı mı istiyorsunuz? Canımızı mı verelim?”

Mesela; Efeler’de şarküteri esnafı bir kardeşim diyor ki; “Eskiden 1 kilo sattığımız peyniri, artık 200 gram, ancak veriyoruz. 2 kişi çalışıyoruz. Asgari ücret yükseldi ama, bu zamlarla geçinemiyoruz. 4250 lira, çocuklarla beraber yetemiyoruz. Ev bizim olmasa, yanmıştık.”

Aydınlı üretici kardeşim diyor ki; “Kredi çekip, hayvanlara yem alıyorum. Yem 150 lirayken, süt 4 buçuk liraydı. Şu anda, yemin çuvalı, 350 lira. Biz hâlâ, 4 buçuk liraya süt satıyoruz. Nasıl dayanabileceğiz başkanım? Dayanacak gücümüz yok…”

'Neyin tiyatro olduklarını acı bir şekilde görecekler'

Aziz milletim; Bereketli topraklarımızda, refah üretmek yerine, Afrika’ya tarım yatırımı yapmaktan bahseden, üreticilerimizi kaderine terk eden, bu garip zihniyetten kurtulmak için; Aydınlı vatandaşlarımız da artık gün sayıyor. 25 kiloluk tohumun maliyeti, 350 lirayken; Satış fiyatının, 1250 lira olması, çiftçilerimizi toprağına küstürüyor. Üretim maliyetleri, sürekli artarken; Desteklerin, âdeta sadaka niyetine verilmesi, çiftçilerimizi perişan ediyor. Pamuk üreticileri dertleriyle, bir başına bırakılırken; Suriye’den pamuk ithal edilmesi, çiftçilerimizi kahrediyor.

Ne var ki; Biz bu gerçekleri söyledikçe, onlar inkâr ediyor. Biz milletin sesi oldukça, onlar tiyatro diyor. Varsın olsun. Yalan mıymış, gerçek miymiş, çok yakında zaten görecekler. O sandık gelecek, bu arkadaşlar da, neyin tiyatro, neyin gerçek olduğunu acı bir şekilde görecek. Hiç merak etmeyin, az kaldı. Onlar, kendi yalanlarına, kendileri inanadursunlar, Biz, milletimizin gerçeklerini, anlatmaya devam edeceğiz.

'İYİ Parti iktidarında Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi'nde beraber yapacağız'

Tohum temeldir, nesildir, gelecektir. AK Parti iktidarı ne tohumun ne toprağın ne de sizlerin kıymetini bilmiyor. Memleketimizin bolluğuna, bereketine, sizlerin çabasına nankörlük ediyor. Biz Türkiye'nin kalkınmasında sizlerin ne kadar önemli olduğunuzu biliyoruz. İYİ Parti iktidarında Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi'nde beraber çalışarak katma değeri yüksek, yerli ve milli üretimi beraber yapacağız.

'Atamızın liderliğiyle hep birlikte mücadele verdik'

Biz herkesin bitti dediği anda küllerinden dolan, kendi tarihini kendisi yazan büyük bir milletiz. Bağımsızlık uğruna can vermiş, vatanın bir avuç toprağı için dünyayı karşısına almış cesur bir milletiz. Biz, bastığımız toprağın da kurduğumuz devletin de kıymetini çok iyi biliriz. Çünkü biz bu topraklara, bu değerlere kavuşmak için kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, kınalı kuzularıyla Atamızın lideriyle hep birlikte mücadele verdik. Mücadelemizin ilk adımlarını da Müdafi-i Hukuk Cemiyetleri'nde başlattık.

Önce bir Meclis kurdular sonra ise yasaları uygulayacak bir siyasi iktidar inşa ettiler. Olağanüstü şartlarda bile kanun devletinin sınırının dışına çıkmayıp istişare mekanizmalarını muhafaza ettiler. Cumhuriyet'in kurucu kadroları hiçbir zaman ben demedi, 'Türkiye Cumhuriyeti' dedi. Mustafa Kemal hiçbir zaman 'ben' demedi, 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' dedi.

Atatürk'ümüzün tabiri ile 'Yeni Türk Devleti kişi veya kişilerin değil, milletin devleti olacak'tı. Bu devlet en büyük gücünü milletin beraberliğinden yani Cumhuriyet'imizden alacaktı. Sadece yasalar çıkarmak yeterli değildi. 1924 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum ve Pasinler'de depremden zarar görenleri ziyarete gittiğinde yaşlı bir köylüyü yanına çağırdı. 'Depremden çok zarar gördünüz mü baba' diye sordu. 'Hükümet sana kaç lira verse zararını karşılayabilirsin' diye sordu. Yaşlı adam, 'Valla padişah bilir' dedi. Günümüze ne kadar benziyor değil mi? Gazi, 'Baba, padişah yok. Onları siz kaldırmadınız mı? Söyle bakalım zararınız ne?' dedi. Yaşlı adam yine 'Padişah bilir' deyince kaşları çatılan Atatürk, kaymakama dönüp 'Siz daha devrimi yayamamışsınız' dedi.

Ekonomiden eğitime, siyasetten bürokrasiye kadar her alanda kişisel ilişkilerin yerini kurumsal ilişkiler aldı.

Bakan Nebati'nin 'alaşağı' çıkışı

Bugün geldiğimiz noktada AK Parti iktidarı hangi onur anlayışına sahip? Geçen hafta ekonomideki uzmanlığından ziyade sitcom repliklerini andıran abuk subuk demeçleriyle ortaya çıkan Nebati bakanın bizzat kendisi verdi. Gözlerine bakılamıyor öyle ışık var. 'Bir problem mi yaşadınız, bize ulaşırsınız bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanı var' dedi. Üstelik bunu yabancı yatırımcılara dedi. Türkiye Cumhuriyeti tarihi böyle bir rezalet görmedi. Böyle bir cıvıklık görmedi.

Bu açıklama ülkemizde bir devlet krizi olduğunun kanıtıdır.

Kurumsal devlet yapısını ortadan kaldıran ve kendisini devlet yerine koyan ucube bir yönetim anlayışı var. Biz bugün sadece bir siyasi partiyle değil, devlete karşı alınmış bir tavırla mücadele ediyoruz. Kötü bir tavırla mücadele ediyoruz. Bürokrasiden medyaya hatta iş dünyasına kadar her alanı Erdoğan-cıkların istila ettiği, Cumhuriyet kanunlarının yerini de sayın Erdoğan'a sadakatin aldığı bir tavırla mücadele ediyoruz. Maalesef artık bugün Türkiye'de ne modern bir devletten ne de eşit vatandaşlıktan söz edemeyiz.

Adana'da Furkan Vakfı'na orantısız güç kullanımı

Biliyorsunuz sayın Erdoğan başörtülü bacılı konusunda çok hassastır. Her fırsatta başörtülü kadınlarımızın hakkından, hukukundan söz eder. Biz sanıyorduk ki sayın Erdoğan için bu ülkenin dindar kadınları birer kız kardeştir. Başı açık kadınlarımız için ne düşündüğü zaten İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla ortadadır.

Meğerse işin aslı öyle değilmiş. Meğerse başörtülü olmak, dindar olmak, kendini müslüman olarak tanımlama sayın Erdoğan'ın bacısı olmak için yeterli bir kriter değilmiş. Adana'da tüm çarpıcılığıyla bu gerçeği gördük. Yaşananlar bize gösterdi ki sayın Erdoğan'ın bacısı olmak için başörtülü olmak yerine kendisine tabi olmak gerekliymiş. Asıl mesele dindar olmak değil, yandaş olmakmış. Başörtülü kadınlarımızın hukuku AK Parti'ye oy verdikleri sürece kutsalmış. Oyunu basarsan baş tacısın, itiraz edersen copu yersinmiş.

Dindar kadınlarımızın omuzlarında iktidara gelip o kadınları coplatarak iktidardan çekip gitmek... Şu ironiye bakar mısınız? Gerçekten ibretlik. Biz bu hastalıklı tavrın, memleketimizin huzurunu tehlikeye attığını biliyoruz.

Erdoğan'ın göç politikası



Değerli milletvekili arkadaşlarım; Devletin kurumsal yolundan, bir kere ayrılınca, gerisi de, çorap söküğü gibi gelir… Sizden hesap soracak kimse olmadığı zaman, ülkeyi, babanızdan miras kalan, bir dükkân gibi görürsünüz. Vatandaşınızı köleleştirmeye çalışır, Ülkenizi de, pazarlanacak bir kupon arazi olarak görmeye başlarsınız. İşte Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının düştüğü durum da, tam olarak budur.

Bugün geldiğimiz noktada, ekonomiden, tarıma, eğitimden, sağlığa kadar, ülkemiz için kritik öneme sahip, her alanda, bu çarpık bakış açısının, memleketimize verdiği zararları, tüm gerçekliğiyle yaşıyoruz. Elbette ki, göç politikasını da, bu kirli anlayıştan ayrı düşünemeyiz. Bugün ülkemizde, ciddi bir göç politikası sorunu var. Sakın ola, mevcut durumun, gelişi güzel, ve kontrolsüz bir şekilde, ortaya çıktığını düşünmeyin. Bugünkü tabloyu, bizzat Sayın Erdoğan istedi ve bizzat kendisi tasarladı. Her zaman olduğu gibi, yine, devletin, bütün kurumsal değerlerini ve hafızasını hiçe sayarak, bilerek ve isteyerek; Türkiye’nin göç politikasındaki felsefeyi, Türk Milleti dışındaki herkesi, memnun etmek üzerine kurdu. Bu politika, öncelikli olarak, ülkemizin kaynakları ile okuyan, başarılı ve nitelikli insanlarımızın, batı ülkelerine gönderilmesini hedefliyor.

Milletimizin senelerdir, dişinden tırnağından arttırarak kurduğu, okullardan mezun olan, pırıl pırıl doktorlarımız, mühendislerimiz ve akademisyenlerimiz, bilinçli bir şekilde, yurt dışına gitmeye zorlanıyor. Bu muazzam insan kaynağından da, Batılı ülkeler ziyadesiyle faydalanıyor. Yetişmesi için, tek kuruş ödemedikleri, doktorlarımızı, mühendislerimizi, yetişmiş gençlerimizi, kendi vatandaşlarının ve ekonomilerinin, hizmetine sunuyorlar.

Diğer taraftan da; Nitelikli insan kaynağımız, ülkemizi terk ederken, olabildiğince vasıfsız bir iş gücü de, ülkemize akın ediyor, ve Bay Kriz’in kurduğu, kölelik sistemine dahil oluyor. Bugün kontrolsüz göç, artık insani ve siyasi bir mesele olmaktan çıkıp, bazı illerimizde, demografinin değişmesine, neden olmuş durumda. Etrafımızdaki siyasi gelişmelere baktığımızda, Demografinin, nasıl bir siyasi enstrüman olarak kullanıldığını çok net görebiliriz.

Mesela, Kırım sürgünü olmasaydı ve Kırım’ın demografisi değiştirilmeseydi, Rusya bu bölgeyi ilhak edebilir miydi? Edemezdi. Ancak Ak Parti iktidarı, her konuda yaptığı gibi, bu konuyu da, asıl bağlamından çıkartıp; milli menfaatlerimiz gibi, rasyonel bir eksen yerine, sığınmacı nefreti ve sığınmacı sevgisi gibi, duygusal bir eksenden konuşturmak istiyor. Her zaman olduğu gibi, bu konuda da, kendi beceriksizliğini örtbas etmek için, yine bir kutuplaştırma alanı oluşturup, sonra da, işin içinden, elini yıkayıp çıkmak istiyor. Yani, yapay bir vicdan maskesiyle, beceriksizliğini örtmeye çalışıyor. Hatta, bunu o kadar ileriye götürüyor ki; Son derece haklı bir soruna, ve Hatay’ın geleceğine dair, önemli bir tehdide işaret eden, Büyükşehir Belediye başkanımız, Lütfü Savaş Bey hakkında, soruşturma açacak kadar da, kantarın topuzunu kaçırabiliyor.

Buradan iktidardakilere sesleniyorum: Böyle konular, siyasi rant devşirilecek konular değildir. Kutuplaştırma siyaseti üzerinden, sığınmacı sorunundaki beceriksizliğini gizleyemezsiniz. Lütfü Başkan, görevinin getirdiği sorumlulukla, sizi işinizi yapmaya çağırdı. Bu kadar basit. Soruşturmalarla, baskıyla, iftirayla, Millet İttifakı olarak, gerçekleri söylememize engel olabileceğinizi sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Biz, sığınmacılara vicdansızlık edilmesini istemiyoruz. Sığınmacılara karşı kullanılan, ayrıştırıcı ve düşmanca dilin karşısındayız. Düşmanca söylemler, ırkçı eylemler, sorun çözmekten acizlerin yöntemidir. Böyle yaklaşımlar, sorunun çözümünü değil, iktidarın vicdan perdesinin arkasına gizlenmesini kolaylaştır.

Bir tarafta, “ensar” diye diye, ülkeyi yol geçen hanına döndüren, Sayın Erdoğan var. Diğer tarafta da; âdeta yabancı düşmanlığını körükleyen, bir orta çağ kafası var. Bu iki kirli zihniyet, Türkiye’nin önüne iki seçecek sunuyorlar. Ya vicdanlı olup, armut gibi bekleyeceksin. Ya da vicdansız olup, sığınmacılara söveceksin. Türkiye sığınmacı sorununu, işte bu iki sığ düşünce etrafında tartışsın istiyorlar.

İYİ Parti olarak biz, Vicdanın ardına sığınıp, sorunu çözümsüz bırakacak kadar basiretsiz değiliz. Ancak sığınmacı düşmanlığı üzerinden, siyasi rant peşinde koşacak da değiliz. Biz, siyasi rant meraklılarınca Türkiye’ye dayatılan, bu sığ tartışma zeminini reddediyoruz. Burada asıl eleştirilmesi gereken; İktidarın göç politikası, ve Türkiye’yi yarı sömürge hâline getirmeyi amaçladığı, çarpık stratejisidir. Bu strateji rafa kalkmadan, ve uygulanan göç politikası değiştirilmeden sonuç alamayız. Vicdan ile öfke arasına sıkıştırılmış bir tartışmanın, içine çekilmenin, manası da, milletimize herhangi bir faydası da yoktur.

'Bir devlet krizinin içerisinde sürükleniyoruz'



Bugün ülkemizde, kurumsal akılla işleyen, bir devlet mekanizması olmadığı için, tüm bu sorunları yaşıyoruz. Bir devlet krizinin içerisinde, adeta sürükleniyoruz. İşte tam da bu yüzden; Devletin ruhunu, varlığını ve kurumlarını hiçe sayan, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nden acilen kurtulmak, ve devletimizi yeniden inşa etmek zorundayız.

Çünkü; bir milletin sürekliliği, devletiyle mümkündür. Bir devletin sürekliliği ise, ancak kurumlarının sürekliliğiyle olur. Tam da bu nedenle, eğer bir milleti yok etmek istiyorsanız, öncelikle onu kurumlarından yoksun bırakırsınız. Kurumlarını yok eder, varlığını, birtakım şahısların fani varlığına, bağlı hale getirirsiniz. Böylece geride, süslü yalanlarla bezeli, pamuk ipliğine bağlı, bir devlet düzeni kalır.

Nitekim; Bugün içinde bulunduğumuz dönem de, Yok edilen bir devlet, sömürülen bir millet, talan edilen bir servet dönemidir. Bugün içinde bulunduğumuz dönem; devletin ve milletin geleceğinin tehlikede olduğu, bir fetret dönemidir. Bu fetret dönemi, “Bürokratik vesayetin boyunduruğundan bu milleti kurtarmak” vaadiyle başlamış olsa da; Bugün, tüm o vesayetçi “bürokrasi”, sarayın varaklı odalarında, yeniden, misli ile yeniden inşa edilmiş durumdadır. Gelinen noktada, etrafı oligarklarca çevrilmiş, tek bir adam, tüm karar ve kanunların, tek meşruiyet kaynağı olmuş, “Vasatın vesayeti”, milletin ve devletin boynuna, adeta bir urgan gibi geçirilmiştir.

Bu tablo; adım adım, ilmek ilmek örülen, bu yolda, “ne isteniyorsa verilen” bir kurumsuzlaştırma tarihinin, hazin hikayesidir. Bugün Türkiye; 200 yıllık demokratikleşme çabasının, tarumar edilme sınırında olduğu bir noktadadır. Bugün, bizi Tanzimat’ın gerisine düşülebilecek bir keyfiliğin varlığı, yani, “can, mal, ırz, namus, vergi ve askerlik” meselelerinin bile, devletle millet arasındaki bağı, bozacak bir düzensizliğe meylettiği, apaçık ortadadır. Devlet idaresini, milleti daha iyi, mutlu ve huzurlu kılabilmek için tanzim etmek yerine; devlete dair her şeyi, ganimet gibi görüp taksim edenler, iktidardadır ve yaptıkları ortadadır. Sayın Erdoğan!

Her gün yoksullaştırdığın, mutsuzlaştırdığın, umutsuzlaştırdığın, aklın sıra, bir lokma ekmeğe muhtaç ederek, kendine kul edeceğini var saydığın, bu şerefli milletin tarihi; varlığına, birliğine, namusuna ve haysiyetine yapılmış, hakaretlere ve hareketlere karşı, edilen itirazların, verilen mücadelelerin, ve kazanılan zaferlerin tarihidir. Hiç kusura bakma, başaramayacaksın. Türkiye’yi içine soktuğun bu kurumsuzlaşma çukurundan, evelallah çekip çıkartacağız. Kurucu değerlerimizi hatırlayarak çıkartacağız.

Atatürk’ün koyduğu vizyona, istiklal kahramanlarımızın o kutlu iradesine sarılarak çıkartacağız. Sen ve arkadaşların, istediğiniz kadar yıkmaya çalışın, biz milletimizle el ele, omuz omuza verip, Türkiye’yi düze çıkartacağız.

İYİ Parti iktidarında devlet; Bir kişinin değil, milletin idaresinde olacak. Toplumsal sözleşmemize, anayasamıza bağlı bir kurum olacak. Yani öyle kişiye göre, işine göre, anayasayı delmek, mümkün olmayacak. İYİ Parti iktidarında devlet; Sahip olduğu güç ve yetkileri, tek bir elde toplamayacak. Kuvvetler ayrılığı, keskin ve net bir biçimde sağlanacak. Her fırsatta hor görülen, Milletin Evi, Gazi Meclisimiz, yeniden hak ettiği değerine kavuşacak.

İYİ Parti iktidarında devlet; Anayasada belirlenen siyasi gücünün sınırlarını aşmayacak. Hukukun üstünlüğünden, asla taviz vermeyecek. Yani İstanbul Sözleşmesi gibi, uluslararası sözleşmelerden, bir gece ansızın çıkamayacak. İYİ Parti iktidarında devlet; Ekonomideki yetki ve sınırlarını aşamayacak. Yani kafasına göre, hazineyi rekor borçlara sokamayacak. İYİ Parti iktidarında devlet; Piyasa ekonomisinin işleyişine, ancak gerektiğinde, ve sınırlı olarak müdahil olacak. Yani Merkez Bankası’nı kukla gibi oynatamayacak. İYİ Parti iktidarında devlet; Yönetimi açık ve şeffaf bir şekilde yürütecek. Yani milletimiz, vergilerinin nereye gittiğini bilecek. Devlet ile millet arasına, ticari sırlar giremeyecek. İYİ Parti iktidarında devlet; Sorumlu ve sosyal devlet bilinciyle hareket edecek. Yani sadece yardıma muhtaç vatandaşlarını korumayı değil, Vatandaşını yardıma muhtaç bırakmamayı da benimseyecek. Yoksulluğu yöneten değil, yoksullukla mücadele eden bir anlayış, yeniden hakim olacak. İYİ Parti iktidarında; Liyakat, devletin her kademesinde hayat bulacak. Vasatların vesayeti bitecek, milletine hesap veren ehillerin devri başlayacak.

Ez cümle; İYİ Parti iktidarında; Devletimizi hak ettiği kurumsallığa da, itibara da yeniden kavuşturacağız. Satılan ya da işlevsiz bırakılan kurumlarımızı, yeniden canlandıracağız., Cumhuriyet Türkiye’sinin onur anlayışını, yeniden hâkim kılacağız. Üstelik, öyle uzak bir gelecekten de bahsetmiyorum. Kimse merak etmesin, çok az kaldı. İYİ Parti şafağı, artık ufukta görünüyor. İktidarı şimdiden uyarıyorum; Vaziyet alın, biz geliyoruz! Sorun çıkartan değil, sorun çözen siyaset anlayışımızla geliyoruz! Ayırarak, kutuplaştırarak değil, Milletimizle el ele, kol kola, hep beraber geliyoruz! Siz tüm çirkinliklerinizle, tıpış tıpış giderken; Biz; Ruhumuzda Cumhuriyetimizin izleri, Kalbimizde Ata’mızın sözleri, Omzumuzda milletimizin dertleriyle, Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye için geliyoruz!