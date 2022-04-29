Akşener'den DEVA açıklaması: Herhangi bir farklılık yok!

DEVA Partisi'nin seçimle ilgili dün yaptığı açıklama tartışmalara ve soru işaretlerine neden olmuştu. Konu ile ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de açıklama geldi. Akşener, "Millet İttifakı'nın dışına çıkan bir durum yok. Parlamenter sistem ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda herhangi bir farklılık yok" ifadelerini kullandı



İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Deva Partisi'nin seçim kararı hakkında açıklamada bulundu. Akşener'in açıklamaları şöyle:

* İki kanun var, birincisi 2017’de referandumla beraber ortaya çıkan bir seçim sistemi, yani kabul edilen partili Cumhurbaşkanlığı sisteminden bir kanun var.

* Orada ittifaklar var. İttifakın içinde partiler var, ister kendi logosuyla giriyor, ister bir başka partinin listesinden giriyor. Onu somutlaştırayım.

* Saadet Partisi hem logosuyla girdi, hem de CHP listesinde. DP bizim listemizden girdi, logosuyla girmedi. Biz görünürde orada 3 parti logosuyla, o bizim Millet İttifakı’nın sistemi içinde 24 Haziran’da seçime gittik. MHP ve Cumhur İttifakı ise AK Parti ayrı ayrı girdi. BBP de AK Parti’nin listesinden girdi.

* Burada şöyle bir durum vardı, seçim sonrasında örnek vereyim nasıl olduğunu. Artık oylar birbirine eklendi, örneğin bizim partimiz, SP ve CHP’nin oylarının eklenmesiyle 4 ekstra milletvekili kazandık.

* Buna karşılık SP ve bizim oylarımızın yetmeyip CHP’nin biraz daha farklı oy aldığı yerlerde birleştirilen bu oy miktarları 21 milletvekilini CHP’ye ekstra kattı. Yani 21 artı 4, 25 vekil meclise fazladan getirdi. Bu değiştirilmeden önceki seçim kanunuyla ilgili pratik.

* Bu arada yeni bir yasa geçti, kimsenin kimseye oyunun faydası yok. Ya tek listeden gireceksiniz, partiler birbirinin listesinden girecek, ya da ayrı ayrı girecek.

* Ayrı ayrı girdiği zaman Millet İttifakının içinde de olsa veya Cumhur İttifakının içinde de olsa oylarınız kendi sayılacak. Dolayısıyla kasımda seçime gidilirse eski seçim kanunuyla gidilecek, onun için bu pilav çok su kaldırır.

* Buna karşılık haziranda seçime gidilirse yeni geçen seçim kanunu geçer. Sayın Babacan’ın sonraki açıklamalarına baktığımız zaman partisinin kendi logosuyla seçime girmesi demek, bir de bu arada yüzde 3’e indi. Yüzde 3 oranında oy aldığınız zaman devlet yardımı gelecek.

* Devlet yardımını alabilmek içinde logonuzla seçime girmek durumundasınız, yüzde 3 civarında oy aldığınızda size devlet yardım yapıyor.

* Bu çerçeve içerisinde kendisiyle görüşmedim. Nedir, ne değildir bu manada bilmiyorum ama bu seçim yasasına dair yapılmış bir açıklama diye düşünüyorum.

* Sonra yaptığı açıklamalarda da Millet İttifakı’nın dışına çıkan bir durumu yok. Parlamenter sistem artı Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda herhangi bir farklılık yok. Bildiğim budur, bunu anlattım.