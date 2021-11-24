Akşener'den Erdoğan'a: Ülkeyi yöneten, LPG'ye, mazota, benzine zam yapan sensin sen!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında sert açıklamalar yaptı. Erdoğan'a seslenen Akşener, "Ülkeyi yöneten sensin. LPG'ye, mazota, benzine, elektriğe zammı yapan ben miyim? Sensin, sen. Şimdi çıkmışsın bu fiyat artışları 'Fırsatçılar yüzünden oluyor' diyorsun. Fırsatçı sen misin? Milletin sırtına yapışmış keneleri sök at. Yapamıyor çünkü kenelere bir el uzatsa hepsi ya AK Partinin kodomanı ya da eş, dost, tanıdık çıkacak." ifadelerini kullandı

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi. Döviz kurundaki yükselişi ve Türkiye'nin borcunun artmasını eleştiren Akşener şu ifadeleri kullandı: "Mesela dış güçler, lobiler Türkiye'ye birini gönderseydi ve bu kişi bu ucube sistem sayesinde bir şekilde başa gelseydi sizce ne olurdu? Mesela Türkiye'yi zayıf düşürmek için ne gerekiyorsa onu yapardı değil mi? Mesela Türk Lirası'nın değeri düşsün diye ne gerekiyorsa yapardı değil mi? Mesela 'Burada ucuz iş gücü var' diye insanları davet ederdi değil mi? Mesela Türkiye'nin en güçlü olduğu alanları çökertmek için uğraşırdı değil mi?"

Akşener'in konuşmasının satırbaşları şöyle:

Geçtiğimiz Cumartesi günü Denizli'deydik. Söylenecek sözümüz var dedik, Denizli'nin sesini tüm Türkiye duysun dedik. Denizlili kardeşlerimiz de 29 Ekim Meydanı'na adeta aktılar. Denizli'de Türkiye'nin her yerinde yaşanan yoksulluğa, yokluğa, işsizliğe, adaletsizliğe artık yeter diyen bir millet refleksiydi. Milletin kurduğu bir partiyi dağıtmaktan, genel başkanını teneşire yatırmaktan bahseden Sayın Erdoğan'a 'Dur bakalım' diyen bir millet refleksiydi. Milletimiz Denizli'den, 'Siyasette son sözü ben söylerim' dedi. Milletimiz Denizli'de, 'İYİ Parti yalnız değildir' dedi. Milletimiz Denizli'den 'Mağrur olma sayın Erdoğan senden büyük millet var, senden büyük Allah var' dedi.

'Nazar etme ne olur çalış senin de olur'

Denizli'deki kalabalığı gören bazı iktidar mensuplarını kaşıntı tutmuş. Dedikodu sıraları oluşmuş, panik rüzgarları Beştepe koridorlarında esmeye başlamış. Biz milletimizin arasındayız. Girilmedik sokak, çalınmadık kapı bırakmıyoruz. Milletimiz de bu gayreti görüyor bizimle yürüyor. Dedikoducu iktidara sözüm şudur 'Nazar etme ne olur çalış senin de olur'

Milletimiz kararını çoktan vermiş. Sayın Erdoğan ve arkadaşları için yol görünmüş, bavulları toplama vakti gelmiş. Hareket saati artık gelip çatmış. Bu vesileyle sayın Erdoğan'a iyi yolculuklar, emeklilik hayatında da başarılar diliyorum.

Türk Lirasında tarihi erime

Geçen hafta burada konuşurken dolar 10.43'du. Bu sabah 13 lira. Bir hafta içinde dış borcumuz 1 trilyon 180 milyar lira arttı demek. Şu bol garantili projeler var ya o kasalara 450 milyar lira daha para girdi demek. Damat bakanın geçen yıl ülkemizi içeriye dolar ve altın cinsinden borçlandıran akıl dolu stratejik hamlesinin sonuçları bugün maalesef karşımızda. Damat bakanın olağanüstü vizyonu sağ olsun bu artış cebimizden fazladan 320 milyar lira çıkması demek.

Altın ve döviz üzerinden borçlanıldığı için bu kadar paranın cebimizden çıkması demek. Türkiye'nin borcu 1 haftada 1 trilyon 920 milyar lira arttı demek. 83 milyon vatandaşımızın her birinin cebinden 8 asgari ücret kadar para çıktı demek.

İktidarın ekonomi savunması

Tablo bu kadar ciddiyken iktidar yine her zamanki gibi 'Durmak yok saçmalamaya devam' 30 yıldır dolar karşısında değer kaybetmeyen Japon yeniyle beyin yakan kıyaslamalar yapan mı dersiniz, matematik bilimini yakmak pahasına sözü 'ABD bizi kıskanıyor'a getirenler mi dersiniz... Utanmadan 'Ayda 2 kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz' beslenme uzmanı milletvekili mi dersiniz... Zor durumdaki çiftçilerimize nankör demeye kalkan hadsizler mi dersiniz... Batman'da sergilediği dört işlem bilgisiyle dosta güven, düşmana korku salan ünlü ekonomist sayın Erdoğan'ın bizzat kendisi mi dersiniz... Ez cümle, kolektif bir saçmalama furyası almış başını gidiyor.

Erdoğan'ın 'fırsatçılar' savunması

Ne sayın Erdoğan'ın ne de ortaklarının milletimize vereceği hiçbir şey kalmadı. Bu yüzden milletimizin iradesine saygısızlıkta sınır tanımıyorlar. Bunlar artık milletimizin önemli bir bölümünün güvenerek yetki verdiği kadrolar değil.

Ülkeyi yöneten sensin. LPG'ye, mazota, benzine, elektriğe zammı yapan ben miyim? Sensin, sen. Şimdi çıkmışsın bu fiyat artışları 'Fırsatçılar yüzünden oluyor' diyorsun. Fırsatçı sen misin? Milletin sırtına yapışmış keneleri sök at. Yapamıyor çünkü kenelere bir el uzatsa hepsi ya AK Partinin kodomanı ya da eş, dost, tanıdık çıkacak.

Mesela dış güçler, lobiler Türkiye'ye birini gönderseydi ve bu kişi bu ucube sistem sayesinde bir şekilde başa gelseydi sizce ne olurdu? Mesela Türkiye'yi zayıf düşürmek için ne gerekiyorsa onu yapardı değil mi? Mesela Türk Lirası'nın değeri düşsün diye ne gerekiyorsa yapardı değil mi? Mesela 'Burada ucuz iş gücü var' diye insanları davet ederdi değil mi? Mesela Türkiye'nin en güçlü olduğu alanları çökertmek için uğraşırdı değil mi?