Akşener'den 'ortak aday' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Akşener, önümüzdeki seçimlerde adaylık tartışmasıyla ilgili önerisini sundu.

Akşener, “Gelecek seçimlere nasıl bir ittifakla gidilecek, onu zaman gösterecek. Sayın Kılıçdaroğlu bir model. Önemli, kıymetli bir şey bu. Daha önce siz bana ‘Cumhurbaşkanı adayı mısınız?’ diye sordunuz. Ben 24 Haziran’daki tecrübeme dayanarak ülkenin nefes almasına engel olacak bir tutumda bulunmam ama o tecrübeden çıkardığım bir tecrübe var. Benim de önerdiklerim var. Biz bu konuda bir şey konuşmadık. Benim önerim şu; gördüğüm şu oldu ortak bir adayla gidilmenin faydalı olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

HDP ile "ortak adaylık" tartışmalarına ilişkin de konuşan Akşener, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı tek aday çıkarmalı ve HDP kendi ayrı aday çıkarmalıdır” dedi.