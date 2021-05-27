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Akşener, Erdoğan'ı o sözleri ile ilgili açıklama yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'ı tartışma yaratan sözleri ile ilgili açıklama yaptı

Akşener, Erdoğan'ı o sözleri ile ilgili açıklama yaptı
27 Mayıs 2021 Perşembe 10:42

Dün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretindeki protestolara ile ilgili, "“Gelin hanım beni Netanyahu’nun yanına koyuyor, onun ardından memleketim Rize’ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel bir ders veriliyor” demişti.

Akşener konuyla ilgili Sözcü'ye açıklama yaptı. Akşener bu açıklama karşısında şaşırmadığını ama üzüldüğünü söyledi. Son yıllarda siyasetteki bu üsluba ve bu dile alışkın olduklarını belirten Akşener, ancak bunun Türkiye Cumhurbaşkanı'na yakışmadığını ifade etti.

Akşener şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı, 84 milyon vatandaşının, güven içinde istediği yere gidebilmesinin garantisidir. Ama bakıyoruz, sayın Erdoğan, Rize'deki girişimden övgüyle bahsediyor. Olmaz. Bu Türkiye'nin kadim devlet geleneğine yakışmaz.

Ne kendi gidiyor, ne ortağı gidiyor, milletimizin ayağına biz gidiyoruz, dert dinliyoruz, sorunlarını yerinde tespit edip, iktidarı bilgilendirip, uyarıyoruz. Bu siyaset yolunu açık tutan kıymetli bir iştir. Anlayabilseler, iktidarından muhalefetine, siyaset için önemli bir iştir. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya; dur daha neler olacak! Ben de diyorum ki; endişeye mahal yok. Türkiye İYİ olacak!"

Etiketler; #iyi parti #meral akşener #meral akşener erdoğanın sözleri
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