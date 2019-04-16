Anıtkabir'e 'ayrı' ziyaret

İzmir'de seçimlerde Millet ittifakı'na karşı ağır bir yenilgi alan ve yalnızca 5 ilçe belediyesinde zafer kazanabilen Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilere mensup belediye başkanları, Anıtkabir'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve diğer başkanlardan ayrı ziyaret etti.

31 Mart seçimlerinde İzmir'de 25 ilçeyi Millet İttifakı, 5 ilçeyi ise Cumhur İttifakı kazandı. Büyükşehir Belediyesi'nde de galip gelen, Millet ittifakı Adayı Tunç Soyer oldu. Soyer, göreve gölmeden önce hem diğer partilerin mensuplarıyla hem de merkezi hükümetle İzmir için "vizyon ontaklığı" kurmak istediğini vurgulamıştı. Mazbatasını alıp göreve başlayan Soyer, bu anlamda adımlar atmaya başladı. Soyer, önce Tarihi asansör'de İzmir'in tüm belediye başkanlarının ve eşlerinin dâhil olduğu bir yemek düzenledi. Ancak 4 AK Parti'li ve 1 MHP'li başkan bu yemeğe katılmadı.

Tunç Soyer, ardından bugün Anıtkabir'i ziyaret ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkmak için tüm belediye başkanlarını Ankara programına çağırdı. Fakat Cumhur İttifakı'nın başkanları, bu teklife de olumlu yanıt vermedi. Soyer ve CHP'li başkanlardan ayrı olarak Ankara'ya gitti ve Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkanlara AK Parti'li milletvekilleri de eşlik etti.

İzmir'de Aliağa (MHP), Bayındır (AK Parti), Bergama (AK Parti), Kınık (AK Parti) ve Kiraz (AK Parti) dışında tüm ilçeleri CHP'li belediye başkanları yönetiyor.