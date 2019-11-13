Arada kalan IŞİD'li için ABD ile görüşülüyor

Türkiye'nin Edirne'den sınır dışı ettiği, Yunanistan'ın da kabul etmediği ve tampon bölgede kalan ABD uyruklu IŞİD militanı ile ilgili olarak vatandaşı olduğu ülke ABD ile görüşmelerin devam ettiği öne sürüldü.

BBC Türkçe'nin haberine göre, söz konusu IŞİD'linin tampon bölgedeki bekleyişi, sürüyor. 'Bir hükümet yetkilisine' dayandırılan haberde, ABD vatandaşı olan kişinin, kendi isteği üzerine Yunanistan'a gönderildiğini, ancak Yunanistan kabul etmediği için tampon bölgede kaldığını bildirildi. Söz konusu yetkili, bu kişinin Yunanistan'a giriş yapabilmesini sağlayacak 'geçerli bir seyahat belgesinin olduğu' ve kendi talebiyle Yunanistan'a gönderildiğini de söyledi. Haberde, tampon bölgede kalan ABD'li IŞİD şüphelisinin durumuyla ilgili olarak, ülkesiyle görüşmelerin de sürdüğü belirtildi. BBC, söz konusu yabancı savaşçının hangi örgüt mensubu olduğunun resmi olarak açıklanmadığını, ancak söz konusu kişinin IŞİD'li olduğunun söylendiğini kaydetti. BBC, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ABD ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında bu kişinin IŞİD'li olup olmadığının sorulduğunu, ancak Erdoğan'ın ne teyit ettiğini ne de yalanladığına işaret etti. Erdoğan, söz konusu IŞİD'li ile ilgili olarak, "Onlar bizi çok da ilgilendirmiyor, biz bunları göndermeye devam edeceğiz. Almışlar almamışlar, bunlar bizi pek de ilgilendirmiyor" dedi.