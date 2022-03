Asgari ücrete ikinci zam var mı? Erdoğan'dan heyecanlandıran açıklama

Son günlerde gündem asgari ücrete ikinci bir zammın gelip gelmeyeceği. AK Parti kanadından bu konuda açıklamalar yapılırken, dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile zam iddialarına üstü kapalı değindi. Erdoğan, "Vatandaşımızın en önemli sıkıntı ve şikayetinin hayat pahalılığı olduğunu biliyoruz. Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Enerjide vatandaşlara büyük destek sağlandığını ifade eden Erdoğan, "Önce kurdaki istikrarsızlığı aldığımız tedbir ve mekanizmalarla önemli ölçüde kontrol altına aldık. Hem kurdaki yükseliş, küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmanın tetiklediği hayat pahalılığına karşı vatandaşlarımızı koruma altına alınacak politikalara yöneldik. Memur ve işçi maaşlarında zamlara, enerji sübvansiyonuna kadar pek çok adım attık. Elektrik, doğalgaz, akaryakıtta desteğin yıl sonunda 300 milyar lirayı bulması bekleniyor." diye konuştu.

"ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Son dönemde artan enflasyon nedeniyle yaşanan fiyat istikrarsızlığı, asgari ücrete yıl ortasında yeni zam yapılacağı iddiasını güçlendirdi. Bu kapsamda üstü kapalı mesaj veren Erdoğan, "Vatandaşımızın en önemli sıkıntı ve şikayetinin hayat pahalılığı olduğunu biliyoruz. Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur. Her şeyden önce Türkiye insanlarının can ve mal güvenliği konusunda en küçük bir tereddüt yaşanmadığı ülkedir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat için çalışan insanların devletinden her türlü desteği aldığı bir yerdir." ifadelerini kullandı.

"DESTEK PROGRAMLARINI ARTIRACAĞIZ"

Sosyal destek programlarını artıracaklarını söyleyen Erdoğan, "İnsanların iş, ekmek, kirasını ödeyecek para ve geçim meselesini her şeyi önünde tutan bir ülkedir Türkiye. İnsanların düne kadar az da olsa alabiliyorsa da istekleri her şeye erişimi olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Biz insanımızın gelirini korumak için ekonomi politikamızı sürdüreceğiz. Sosyal destek programımızın etkinliğini arttıracağız. Hiçbir vatandaşımızın sahipsiz, aç açıkta kalmadığı bir sistemle hedefimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz." dedi.