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Babacan İzmir'de konuştu: Ülkeyi 6 ayda kriz ortamından çıkaracağız

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ülkemizi 6 ayda bu kriz ortamından çıkaracağız. Enflasyonu en geç 2 yılda tek haneye indireceğiz" dedi

Babacan İzmir'de konuştu: Ülkeyi 6 ayda kriz ortamından çıkaracağız
12 Haziran 2022 Pazar 09:25

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İzmir'de partisinin Karabağlar 1'inci Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Karabağlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Ali Babacan, DEVA Partisi olarak taahhütlerini sıralayarak, "Ülkemizi 6 ayda bu kriz ortamından çıkaracağız. Enflasyonu en geç 2 yılda tek haneye indireceğiz. Lamı cimi yok, ötesi yok. İkinci seneyi bitirmeden tek haneye inecek. Daha evvel yaptık, yine yapacağız. Çok daha güzelini, en güzelini yapacağız. Tüm Türkiye'ye yayılmış DEVA kadrolarıyla yapacağız. Biz telefon, tablet, bilgisayar, tüm teknoloji ürünlerindeki vergiyi düşüreceğiz. Üstüne bir de o cihazlarda kullanmaları için tüm gençlere ücretsiz internet vereceğiz. Bunun da hesabını kitabını yaptık. Boşa atıp tutmak yok bizde" dedi.

Dış politikada, sonuç odaklı perspektifle bölgesel barışın ve istikrarın temsilcisi olacaklarını anlatan Ali Babacan, şahsi gündemlerle değil ciddiyetle hareket edeceklerini kaydetti. Babacan, "Biz olsak Türkiye'yi yalnızlaştırmazdık. Uluslararası hukukçulara Türkiye'nin haklı olduklarına dair raporlar yazdırıp masalarına koyardık. Diplomatik kararları işletirdik. Ben dışişleri bakanıyken ilişkileri geliştirdik, barışlar yaptık. Dünyanın neresinde bir sorun varsa Türkiye oradadır, diye algılanan bir ülkeydik. Türkiye'yi yere göğe sığdıramıyorlardı. Türkiye parlayan ülkeydi. O zamanlar hiç mi dış düşman yoktu? Ben bir bakan olarak hiçbir zaman düşmandan şikayet etmedim. İşini doğru yap, dost kazan. Sorunları çözmek için önce muhatabımızla konuşurduk. Yunanistan ve Türkiye, aralarındaki sorunları çözebilecek iki komşu ülkedir. Bizim dileğimiz sorunlarımızı barışçıl şekilde çözmektir. Biz Türkiye'ye dünyada dostlar kazandıracak bir kadroyuz. Haklı olduğumuzda zaten güçlüyüz. Kimse bizim yönetimimizde hakkımıza göz dikemez" diye konuştu. 

Ali Babacan, konuşmasının sonunda en hızlı teşkilatlanan parti olduklarını belirtip, İzmirli seçmenlerden destek isteyerek, partililere rozet taktı. 
 

Etiketler; #deva #ali babacan #enflasyon #karabağlar
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