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Babacan: Türkiye varlık içinde yokluk yaşıyor

Babacan: Türkiye varlık içinde yokluk yaşıyor
20 Ocak 2022 Perşembe 14:56

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye varlık içinde yokluk yaşıyor. Biz ülkeyi bir ayda toparlarız" dedi. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili de açıklama yapan Babacan, Gül'ün partileri ile bir ilişkisinin olmadığını da söyledi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kayseri ziyaretleri kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi. Babacan, "Parti olarak 2'nci yılımızı doldurmak üzereyiz. Teşkilatlanma çalışmalarını yapan bir parti olarak ülkemizin yarınları ile ilgili çalışmalar yapıyoruz ve bunu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Tarım, afet yönetimi, sosyal politikalar ve dijital dönüşüm konularında eylem planlarımızı açıklamıştık. Önümüzdeki dönemde hazır olan doğa hakları ve çevre, makro ekonomi finans ve istihdam ve son olarak yerel yönetimler ve şehircilik konularındaki eylem planlarımızı paylaşacağız. Yaklaşık 20 başlıkta eylem planlarımızı oluşturduk. Her biri 50 maddeden oluşuyor" diye konuştu.

‘TÜRKİYE VARLIK İÇİNDE YOKLUK YAŞIYOR’

Ekonomiyle ilgili de konuşan Ali Babacan, “Türkiye son 20 yılda 3 tane önemli kriz yaşadı. 2001-2002 krizi, 2008-2009 küresel kriz ve son olarak 2017 yılından başlayan ve dalga dalga devam eden kriz. 2002'de çok yüksek kamu borcu olmasına rağmen krizinden kurtulmamız sadece 2 yıl sürdü. 2008 yılındaki krizden kurtulmamız ise 6 ay. Ancak şu an yaşanılan kriz çok farklı. Çünkü bu kriz yerli ve milli. Yoksulluk dalga dalga artsa da TUIK rakamlarda gerçeği yansıtmasa da ülke işin ehli birine verilmesi durumunda kriz bir ay içinde çözülür. Bunun günlük hayata yansıması da 6 ayı bulur. Türkiye varlık içinde yokluk yaşıyor. Biz ülkeyi bir ayda toparlarız" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜL’ÜN PARTİMİZLE İLİŞKİSİ YOK’

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile zaman zaman görüştüklerini söyleyen Ali Babacan, "Abdullah Gül’le bizim ilişkilerimiz yakın olmuştur. Ara ara görüşürüz. Kendisinin birikimlerini önemsiyorum. Gül görevinden ayrılırken ‘Ben siyasetin içerisinde yer almayacağım’ dedi. Dolayısıyla partimizle ilişkisi yok. Partimiz kurulurken sadece yeni bir partinin ülke için iyi olacağını ifade etti bizlere. Onun dışında partimizle ilgisi yok" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ali babacan #deva #ekonomi #abdullah gül
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