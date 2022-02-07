FELÇLİ HASTALARI BÖYLE YÜRÜTTÜLER
FELÇLİ HASTALARI BÖYLE YÜRÜTTÜLER
0
MAHKEME KARARINI VERDİ
MAHKEME KARARINI VERDİ
0
METAVERSE'E HAZIR MIYIZ?
METAVERSE'E HAZIR MIYIZ?
0
SESİ TİTREYEREK KONUŞTU!
SESİ TİTREYEREK KONUŞTU!
0

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı için adayını açıkladı

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı için adayını açıkladı
07 Şubat 2022 Pazartesi 09:31

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin merkez yönetim kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı adaylarıyla igili açıklama yaptı. Bahçeli, adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıkladı. Bahçeli, Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünde bir engel olmadığını da söyledi

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisince Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, gelecek yıl yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili konuştu. Bahçeli, "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnanıyorum ki, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır" dedi.

Bahçeli, bazı çevrelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı yönünde propagandalara başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı'dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır. Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilip, Sabih Kanadoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız. Nitekim Cumhurbaşkanı'nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız. Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın, kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın, Sayın Erdoğan'ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın."


Kaynak: DHA
Etiketler; #mhp #devlet bahçeli #erdoğan #cumhurbaşkanı
Önceki Haber
Simpsonlar bunu da bildi
Sonraki Haber
Selçuk Üniversitesi işçi alacak
CHP fahiş fiyatlara karşı meydana indi: Zamları geri alın!
CHP fahiş fiyatlara karşı meydana indi: Zamları geri alın!
0
Beko: İzmir projelerine en fazla bin lira kaynak ayrılıyor
Beko: İzmir projelerine en fazla bin lira kaynak ayrılıyor
0
Kılıçdaroğlu: Gerçek enflasyon mutfakta!
Kılıçdaroğlu: Gerçek enflasyon mutfakta!
0
CHP'li Sertel: 'Bilişim uzmanı' olarak tarım lisesi mezunu kişiyi aldılar!
CHP'li Sertel: 'Bilişim uzmanı' olarak tarım lisesi mezunu kişiyi aldılar!
0
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sana daha çok sürprizlerimiz olacak
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sana daha çok sürprizlerimiz olacak
0
Bahçeli Sezen Aksu konusunda geri adım atmadı: Bunun sonuçlarına katlanmalı!
Bahçeli Sezen Aksu konusunda geri adım atmadı: Bunun sonuçlarına katlanmalı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.