Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarına yanıt: Bizde çatlak patlak olmaz!

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarına yanıt verdi. Bu iddiaları yalanlayan Bahçeli, kendilerinin ittifak ortağı da olsa sorumluluğunun muhalefet olduğunu dile getirdi. Bahçeli, hükümetin belli olduğunu ancak Cumhur İttifakı'nın günahına da sevabına da ortak olduklarını da dile getirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir, bunun yanı sıra TBMM'de denge ve denetleme göreviyle mesuldür" şeklindeki sözleri "Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var?" sorusunu gündeme getirmişti.

Parti grubunda yaptığı konuşmada bu iddiaları kesin bir dille yalanlayan Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın günahına da sevabına da soruna kadar ortağız" ifadelerine yer verdi.

MHP lideri açıklamalarına şöyle devam etti: "Bir kez daha söyleyeyim; Cumhur ittifakında çatlak patlak olmaz. Bizim ittifakımız proje, plan ve pazarlık etrafında şekillenmemiştir. Cumhur İttifakı geçmiş ile gelecek arasında köprüdür. Siparişle çalışan anket firmaları ne söylerse söylesin, 2023 Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacaktır. Türk milletinin bağımsızlığına, dev yatırım hamlelerine nasıl sahip çıktığını eninde sonunda göreceksiniz. Cumhur İttifakı olarak hep bir adım ileride olacağız. MHP kulislerin partisi değildir, çıkar gruplarının partisi değildir. Bugüne kadar olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.

"BUNUN NERESİ YANLIŞ?"

MHP ittifak ortağı olsa da sorumluluğu muhalefettir. Bunun neresi yanlış? Hükümet bellidir, çok şükür görevinin başındadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tedavüle gireli yaklaşık 3 buçuk yılı bulmuştur. MHP minderden kaçmaz, biz siyaseti mertçe yaparız, adam gibi yaparız. Şunu herkes bilmelidir ki; hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız.

"ARAMIZDA GERGİNLİK DEĞİL, GÜVEN VARDIR"

Fala bakacaklarına, onu bunu bırakıp faziletli olmayı tercih etmelidirler. Hele bir köşe yazarının 'Erdoğan ile Bahçeli arasında sistem gerilimi var' başlıklı yazısı A'dan Z'ye yalandır. Bu şahıs canı öyle istediği için kalemini de zillet mürekkebine batırmıştır. Bir yalan bin yalanın kuluçkasıdır. Gerçek tıpkı güneş gibidir, Cumhur İttifakı, Türkiye'nin gücüdür. Sayın Cumhurbaşkanı'yla aramızda gerginlik değil, güven vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milli bekanın güvencesi, milli birlik ve dayanışmanın sırrıdır. Bu sistemin meşruiyet sistemi yüzde 50+1'dir. Bu itibarla yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya model olacak bir şeklidir."