Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi sözler: Bundan sonra dikkat etsin!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, partisinin 'Adım adım 2023, il il Anadolu' temasıyla 1 aydır yürüttüğü siyasi çalışmaları anlatarak, "Aklımızın estiği gibi davranmadığımız bilinmelidir veya Anadolu'yu karış karış gezmemiz tesadüf olarak değerlendirilmemelidir. Anadolu her şeyin şahididir. Türk milleti hadiselerin, hayatın olağan akışının bizzat içindedir. Milliyetçi-ülkücü hareket de Anadolu'nun havasını teneffüs etmek, insanımızın derdini dinleyip derman olmak için el birliği, güç birliği, hedef birliği, gelecek birliği sağlamak üzere vatanın tüm sathındadır. Nitekim geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız çalışmalarla 70 ilimizi ziyaret etmiş olduk. Elbette bunu yeterli görmüyoruz, bununla da iktifa etmeyeceğiz. Önümüzdeki hafta sonu kalan illerimizi, buralarda yaşayan vatandaşlarımızı samimiyetle kucaklayacağız, hatır soracağız, gönül alacağız, umut olacağız, ufuk açacağız" diye konuştu.

Bahçeli, bu gezilerde yalancıların maskelerini düşüreceklerini, kurulan tuzakları millete anlatacaklarını söyleyerek, "Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlatacağız, kurulan tuzakları aktaracağız, kötü niyetlileri açıklayacağız. Bunu ısrarla yapacağız, inatla savunacağız. Halka doğru gideceğiz, halkımızla bütünleşeceğiz, mutlaka anlaşacağız, sözleşeceğiz, aramızdaki sevgi köprülerini tahkim edeceğiz" dedi.

'BİZ DE, GİDİYOR GİTMEKTE OLANLAR, DİYECEĞİZ'

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Geliyor gelmekte olan' sözünü hatırlatıp, "Biz de 'Gidiyor gitmekte olanlar' diyeceğiz sonra da gelmeden gittiklerini göreceğiz. Davetsiz gelenin mindersiz oturacağını göstereceğiz. Bir kere eğilenin bir daha dik duramayacağını öğreteceğiz. Türk milletini zillete ikna edemeyecekler. Türkiye'yi kaos anaforuna itemeyecekler. İhanetin fermanını okumak isteyenleri kaçtıkları yere kadar kovalayacağız. Milletimiz varlığına sahip çıkacak, istiklaline sahip çıkacak, istikbaline sahip çıkacak, birliğine ve kardeşliğine sonuna kadar destek olacak. Hiç kimse hayale kapılmasın, karambol ortamı yaratıp fırsatçılığa kalkışmasın, bölücülük ittifakına, zillet ittifakına, zulmet ittifakına, iftira siyasetine aziz Türk milleti aldanmayacak, asla da itibar etmeyecektir. Bunu biliriz, bunu söyleriz, buna da imanımız gibi itimat ederiz. Cumhurun kaderi Cumhuriyet'in kaderidir" diye konuştu.

'ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ'

Türkiye'de yaşanan ekonomik hareketliliği değerlendiren Bahçeli, "Bu zor günleri birlikte aşacağız. Yaşadığımız ekonomik sorunların iç yüzünü, can alıcı noktalarını doğru tahlil, doğru tefrik etmek zorundayız. Bu ülke hepimizindir. Bu vatan üzerinde yaşayan her insanımızın namusudur. Temiz bir dil kullanmak, empati kurmak, erdemli olmak, meseleleri geniş bir açıyla ele almak öncelikle siyasi partilerin sonra da herkesin müşterek sorumluluğudur. Birbirimizi suçlayarak, birbirimize düşman muamelesi yaparak kin ve öfkelerimizi yarıştırmak Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Saldıran, tuzak kuran, komplo imal eden, zehir saçan ekonomik çetelerin, sermaye gruplarının, küresel tefecilerin neyi amaçladıkları, nereye ulaşmak istedikleri vicdan sahibi her insanımızın esasen malumudur" dedi.



'NE EKONOMİ ESKİ EKONOMİ NE DÜNYA ESKİ DÜNYA'

Bahçeli, Merkez Bankası rezervlerinin eridiğine yönelik iddialara ilişkin de "Merkez Bankası rezervlerinin eridiği yalanına bel bağlayan zillet ittifakı, '128 milyar dolar nerede?' sorusunu soracağına, Türkiye'nin karşısında ne aradıklarını, emperyalizme nasıl iş birlikçilik yaptıklarını, adamlıklarının nerede olduğunu açıklamak mecburiyetindedir. CHP yönetimi başta olmak üzere zilletin diğer ortaklarının bunu görmesi için milli duruş göstermeleri, kuldan utanan, Allah'tan korkan bir kalbe sahip olmaları gerekmektedir. Ne ekonomi eski ekonomidir ne de dünya eski dünyadır" diye konuştu.



'HEMEN SEÇİM, DERHAL SEÇİM YOK'

MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısıyla ilgili de "Kılıçdaroğlu şahsıma seslenerek, 'Yüreğinde bir damla millet sevgisi varsa erken seçimin kapısını aç' demiş. Sayın Kılıçdaroğlu, benim millet ve vatan sevgimin fitresini versem sana ve yedi sülalene yüz yıl yeter. Erken seçim yoktur, hemen seçim yoktur, şimdi seçim yoktur, derhal seçim yoktur. Bu tavizsiz karar ve irade beyanına sevsen de sevmesen de alışman, bununla da kalmayıp riayet etmen tavsiyemdir. CHP'ye ve yedeklerine diyorum ki 2023 yılının haziran ayını bekleyin, biraz daha dişinizi sıkın ancak milletimizin sıkılı yumruklarının tepenize inmesi halinde de feryat figan etmekten sakının" diye konuştu.

'BUNDAN SONRA MANSUR BEY DİKKAT ETSİN'

Devlet Bahçeli, grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bahçeli, Alparslan Türkeş Vakfı'nın pazar günü MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i anmak için düzenlediği programda yaşanan arbedeyle ilgili "Üzücü olaylar yaşandı geçen hafta. MHP olarak konunun üzerinde duruyoruz. Elde ettiğimiz ön bilgilere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur beyin elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır, her gün de takip edecektir" dedi.